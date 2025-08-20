Πολωνία: Ρωσικό το drone που εξερράγη, λέει ο στρατός – Επιστολή διαμαρτυρίας στη Μόσχα στέλνει η Βαρσοβία

O Πολωνός στρατηγός Ντάριους Μαλινόφσκι, αναπληρωτής διοικητής της Επιχειρησιακής Διοίκησης των Ενόπλων Δυνάμεων, ανέφερε ότι θεωρείται πως το drone που εξερράγη στην Πολωνία είχε εκτοξευτεί από τη Ρωσία.

Όπως είπε, η άποψη αυτή βασίζεται σε πληροφορίες των υπηρεσιών πληροφοριών, καθώς: «Δεν έχουμε 100% βεβαιότητα ότι πρόκειται για αυτό το συγκεκριμένο drone, αν και γνωρίζουμε τις τοποθεσίες απ’ όπου εκτοξεύονται τέτοιοι τύποι drone – και βρίσκονται σε ρωσικό έδαφος».

Ο Μαλινόφσκι πρόσθεσε ότι δεν είναι σαφές αν επρόκειτο για σκόπιμη παραβίαση του πολωνικού εναέριου χώρου ή για τεχνική δυσλειτουργία drone που είχε στόχο την Ουκρανία.

Αποκάλυψε ότι πρόκειται για στρατιωτικό drone με κινητήρα κινεζικής παραγωγής.

«Θα πω ένα πράγμα που είναι σίγουρο: η Ρωσία δεν θα το παραδεχτεί ποτέ. Όπως δεν έχει παραδεχτεί κανένα από τα οκτώ περιστατικά στη Μολδαβία, τα τρία στη Ρουμανία, τα τρία στη Λιθουανία, τα δύο στη Λετονία ή το ένα περιστατικό drone στη Βουλγαρία», δήλωσε ο υπουργός Κοσινιάκ-Καμύς.

An unidentified drone crashed and exploded in the village of Osiny, Poland. Approximately 100km from Belarus/Ukrainian border. A photo of one of the fragments was published online – the drone’s engine. pic.twitter.com/QCQpoVEq03 — Special Kherson Cat (@bayraktar_1love) August 20, 2025

Τι ανέφερε ο Πολωνός ΥΠΕΞ

Νωρίτερα ο υπουργός Εξωτερικών της Πολωνίας, Ράντοσλαβ Σικόρσκι, σχολίασε στο X ότι: «Άλλη μία παραβίαση του εναέριου χώρου μας από την Ανατολή επιβεβαιώνει ότι η πιο σημαντική αποστολή της Πολωνίας εντός του ΝΑΤΟ είναι η υπεράσπιση του εδάφους της».

Kolejne naruszenie naszej przestrzeni powietrznej ze Wschodu potwierdza, że najważniejszą misją Polski wobec NATO jest obrona naszego własnego terytorium.

Będzie protest MSZ wobec sprawcy. — Radosław Sikorski (@sikorskiradek) August 20, 2025

Ο Σικόρσκι ανέφερε ότι θα υπάρξει επίσημη διαμαρτυρία προς τον υπαίτιο, χωρίς να κατονομάσει τη χώρα που θεωρείται υπεύθυνη για το περιστατικό.

Ξεχωριστά, ο εκπρόσωπος του Σικόρσκι, Πάβελ Βρόνσκι, δήλωσε στο Reuters ότι το αντικείμενο που εξερράγη τη νύχτα σε χωράφι καλαμποκιού στην ανατολική Πολωνία ήταν ρωσική εκδοχή του drone τύπου Shahed.

Η Βαρσοβία θα στείλει επιστολή διαμαρτυρίας στη Μόσχα

Ο Βρόνσκι, επιβεβαίωσε ότι η Πολωνία θα στείλει επίσημη διπλωματική νότα διαμαρτυρίας προς τη Ρωσία.

Μιλώντας στο τηλεοπτικό κανάλι TVN24, δήλωσε: «Φυσικά, γνωρίζουμε — όπως έχει συμβεί και στο παρελθόν — ότι η Ρωσία γενικά δεν παραδέχεται [ευθύνη] για τίποτα που έχει παραχθεί από αυτήν και καταλήγει στο έδαφός μας, επειδή αυτά τα drones είναι στην πραγματικότητα γεμάτα με εξαρτήματα από όλο τον κόσμο.»

Στη συνέχεια πρόσθεσε: «Αυτή τη φορά υπάρχει ένα ακόμα σημαντικό ζήτημα, ένα επιπλέον στοιχείο διπλωματικής δραστηριότητας με ευρύτερη σημασία. Δηλαδή, φυσικά θα ενημερώσουμε και τους συμμάχους μας για την υπόθεση στο σύνολό της, και θα παρουσιάσουμε όλα τα άλλα περιστατικά παραβίασης του πολωνικού εναέριου χώρου.»

«Γιατί είναι σημαντικό; Στις πρόσφατες συζητήσεις για τον τερματισμό του πολέμου, διατυπώθηκε το επιχείρημα ότι δεν πρόκειται απλώς για έναν πόλεμο στην περιφέρεια της Ευρώπης, αλλά για μια κατάσταση που απειλεί όχι μόνο την Ουκρανία, αλλά και την Ευρώπη — περιλαμβανομένων κρατών-μελών του ΝΑΤΟ που καλύπτονται από το Άρθρο 5 της Συνθήκης της Ουάσινγκτον. Έχουμε, λοιπόν, χειροπιαστή απόδειξη ότι ο εναέριος χώρος της Πολωνίας απειλείται επίσης από αυτόν τον πόλεμο — ότι κάτι μπορεί να συμβεί, κάτι να εκραγεί, ότι δεν είναι ασφαλές, ότι μπορεί να χαθούν ζωές, και ότι η ασφάλεια ενός συμμάχου του ΝΑΤΟ βρίσκεται σε κίνδυνο.»

Με πληροφορίες από Guardian

