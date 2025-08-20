Διαβεβαιώσεις Στέιτ Ντιπάρτμεντ: Αμετακίνητη η θέση μιας για Τουρκία, F-35 και S-400

Απαντώντας σε επιστολή που συνυπέγραψαν 40 μέλη του Κογκρέσου υπό τον Κρις Πάππας και απευθυνόταν στον Αμερικανό ΥΠΕΞ Μάρκο Ρούμπιο, το Στέιτ Ντιπάρτμεντ επιβεβαιώνει ότι η αμερικανική κυβέρνηση συνεχίζει να συμμορφώνεται πλήρως με τις νομικές της υποχρεώσεις, και ιδίως με τις προβλέψεις του νόμου CAATSA περί κυρώσεων.

Σύμφωνα με την απάντηση του Νομικού Τμήματος του Υπουργείου, η Ουάσιγκτον εξακολουθεί να δίνει απόλυτη προτεραιότητα στην προστασία της εθνικής ασφάλειας και στον σεβασμό του νομικού πλαισίου που διέπει τις εξωτερικές αμυντικές σχέσεις των ΗΠΑ. Παράλληλα, ξεκαθαρίζεται ότι δεν υπάρχει καμία αλλαγή στη θέση της αμερικανικής κυβέρνησης σχετικά με την τουρκική αγορά των ρωσικών πυραύλων S-400, ενώ τονίζεται πως οι όροι συμμετοχής στο πρόγραμμα των F-35 καθορίζονται ρητά από τον Νόμο Εθνικής Άμυνας του 2020.

Η αμερικανική πλευρά επισημαίνει ότι έχει προειδοποιήσει επανειλημμένα την Άγκυρα για τις συνέπειες που επιφέρει η επιλογή ρωσικού στρατιωτικού εξοπλισμού. Παρ’ όλα αυτά, υπογραμμίζει τον διαχρονικό ρόλο της Τουρκίας ως συμμάχου στο πλαίσιο του ΝΑΤΟ, καθώς και την πρόθεση των ΗΠΑ να διατηρήσουν ανοιχτούς διαύλους επικοινωνίας για την επίλυση των μεταξύ τους θεμάτων.

Η πρωτοβουλία του Κρις Πάππας υποστηρίχθηκε ευρέως, όχι μόνο από το Ελληνικό Caucus και την Ελληνο-Ισραηλινή Συμμαχία στο Κογκρέσο, αλλά και από οργανώσεις της ελληνικής, εβραϊκής και αρμενικής ομογένειας. Στο κείμενο συνυπογράφουν μέλη του Κογκρέσου και από τα δύο κόμματα, με παρουσία σε καίριες επιτροπές, γεγονός που προσδίδει στο αίτημα ιδιαίτερο πολιτικό βάρος.

Με πληροφορίες από ΕΡΤ