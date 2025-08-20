Νετανιάχου: Ο Αυστραλός πρωθυπουργός πρόδωσε το Ισραήλ – Η ιστορία θα τον θυμάται ως έναν αδύναμο πολιτικό

Ο πρωθυπουργός του Ισραήλ κατηγόρησε τον Αυστραλό ομόλογό του ότι «πρόδωσε το Ισραήλ» και «εγκατέλειψε» την εβραϊκή κοινότητα της Αυστραλίας, μετά από ημέρες αυξανόμενης έντασης μεταξύ των δύο χωρών.

Ο Μπενιαμίν Νετανιάχου δήλωσε την Τρίτη ότι η ιστορία θα θυμάται τον Άντονι Αλμπανέζι «γι’ αυτό που είναι: ένας αδύναμος πολιτικός».

Prime Minister Benjamin Netanyahu: History will remember Albanese for what he is: A weak politician

who betrayed Israel and abandoned Australia’s Jews. — Prime Minister of Israel (@IsraeliPM) August 19, 2025

Η αντιπαράθεση κορυφώθηκε τη Δευτέρα, όταν η Αυστραλία απαγόρευσε την είσοδο σε ακροδεξιό μέλος του κυβερνώντος συνασπισμού του Νετανιάχου. Σε απάντηση, το Ισραήλ ανακάλεσε τις βίζες Αυστραλών αντιπροσώπων στην Παλαιστινιακή Αρχή.

Η αντίδραση της Αυστραλίας

Ο Υπουργός Μετανάστευσης της Αυστραλίας, Τόνι Μπερκ, δήλωσε ότι ο Νετανιάχου «ξεσπά», με αφορμή την πρόσφατη ανακοίνωση της Καμπέρας ότι θα ενταχθεί στο Ηνωμένο Βασίλειο, τη Γαλλία και τον Καναδά στην αναγνώριση παλαιστινιακού κράτους.

«Η δύναμη δεν μετριέται με το πόσους ανθρώπους μπορείς να σκοτώσεις ή να αφήσεις πεινασμένους», είπε ο Μπερκ στο εθνικό δίκτυο ABC την Τετάρτη.

Ο Αλμπανέζι, μιλώντας αργότερα σε δημοσιογράφους, δήλωσε ότι «δεν παίρνει αυτά τα πράγματα προσωπικά» και πρόσθεσε:

«Αντιμετωπίζω τους ηγέτες άλλων χωρών με σεβασμό και επικοινωνώ μαζί τους με διπλωματικό τρόπο».

Πυρά από την αντιπολίτευση στον Νετανιάχου

Ο ηγέτης της αντιπολίτευσης του Ισραήλ επικρίνει τα σχόλια του Νετανιάχου, χαρακτηρίζοντάς τα «δώρο» στον Αυστραλό πρωθυπουργό.

Ο Γιαΐρ Λαπίντ έγραψε στο Χ:

הדבר שהכי מחזק היום מנהיג בעולם הדמוקרטי הוא עימות עם נתניהו, המנהיג הכי רעיל פוליטית בעולם המערבי. לא ברור מדוע ביבי ממהר לתת לראש ממשלת אוסטרליה את המתנה הזו. https://t.co/XNvxGZVKDs — יאיר לפיד – Yair Lapid (@yairlapid) August 19, 2025

«Αυτό που ενισχύει περισσότερο έναν ηγέτη στον δημοκρατικό κόσμο σήμερα είναι η αντιπαράθεση με τον Νετανιάχου, τον πιο τοξικό πολιτικά ηγέτη του δυτικού κόσμου».

Πρόσθεσε επίσης ότι «δεν είναι σαφές γιατί ο Μπίμπι (Νετανιάχου) βιάζεται να προσφέρει αυτό το δώρο στον πρωθυπουργό της Αυστραλίας».

Επιδείνωση των σχέσεων Αυστραλίας – Ισραήλ

Οι διπλωματικές εντάσεις εντάθηκαν τη Δευτέρα, όταν ακυρώθηκε η βίζα του ακροδεξιού Ισραηλινού πολιτικού Σίμχα Ρόθμαν, λίγες μέρες πριν την προγραμματισμένη επίσκεψή του στην Αυστραλία για ομιλίες που διοργάνωνε η Αυστραλιανή Εβραϊκή Ένωση (AJA).

Ο Μπερκ είχε δηλώσει στα τοπικά μέσα ότι η κυβέρνηση τηρεί «σκληρή στάση» απέναντι σε όσους προσπαθούν να «σπείρουν διχόνοια».

«Αν έρχεστε στην Αυστραλία για να διαδώσετε μηνύματα μίσους και διχασμού, δεν σας θέλουμε εδώ», είπε.

Πέρσι, ο Μπερκ είχε επίσης αρνηθεί βίζα στην πρώην υπουργό Δικαιοσύνης του Ισραήλ Αγιαλέτ Σακέντ, πολιτικό της δεξιάς που αποχώρησε από την Κνεσέτ το 2022.

Λίγες ώρες μετά την ακύρωση της βίζας του Ρόθμαν, ο Ισραηλινός Υπουργός Εξωτερικών Γκιντεόν Σαάρ ανακοίνωσε ότι έδωσε εντολή στην ισραηλινή πρεσβεία στην Καμπέρα να «εξετάζει σχολαστικά» κάθε επίσημη αίτηση βίζας από Αυστραλούς αξιωματούχους.

Σε ανάρτησή του στο Χ, πρόσθεσε:

«Ενώ ο αντισημιτισμός μαίνεται στην Αυστραλία – περιλαμβανομένων βίαιων επιθέσεων κατά Εβραίων και εβραϊκών θεσμών – η αυστραλιανή κυβέρνηση επιλέγει να τον ενισχύσει».

I decided to revoke the visas of Australian representatives to the Palestinian Authority. The Australian Ambassador to Israel was just notified on the matter. I also instructed the Israeli Embassy in Canberra to carefully examine any official Australian visa application for… — Gideon Sa’ar | גדעון סער (@gidonsaar) August 18, 2025

Τους τελευταίους μήνες, σημειώθηκαν σειρά αντισημιτικών επιθέσεων στην Αυστραλία, η οποία φιλοξενεί μια από τις μεγαλύτερες κοινότητες επιζώντων του Ολοκαυτώματος κατά κεφαλήν στον κόσμο.

Την Τρίτη, η AJA ανακοίνωσε ότι ο Ρόθμαν θα συμμετάσχει τελικά ψηφιακά στην εκδήλωσή τους.

Σε ανάρτησή της στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ανέφερε:

«Η εβραϊκή κοινότητα δεν θα υποκύψει στον Τόνι Μπερκ ή στην Υπουργό Εξωτερικών Πένι Γουόνγκ».

Η Αυστραλία πρόκειται να αναγνωρίσει την Παλαιστίνη

Η Αυστραλία ανακοίνωσε στις αρχές Αυγούστου ότι θα αναγνωρίσει παλαιστινιακό κράτος, με τον Αλμπανέζι να δηλώνει τότε ότι ο Νετανιάχου «αρνείται να αναγνωρίσει τις συνέπειες του πολέμου για αθώους πολίτες».

«Η διακοπή της ανθρωπιστικής βοήθειας που είδαμε και η απώλεια ζωών γύρω από τα σημεία διανομής τροφίμων και νερού – όπου άνθρωποι σκοτώνονται ενώ περιμένουν – είναι εντελώς απαράδεκτη», δήλωσε.

Η Παλαιστίνη αναγνωρίζεται αυτή τη στιγμή ως κράτος από 147 από τα 193 κράτη-μέλη του ΟΗΕ, και η ανακοίνωση της Αυστραλίας ήρθε περίπου δύο εβδομάδες μετά από παρόμοιες κινήσεις του Ηνωμένου Βασιλείου, της Γαλλίας και του Καναδά.

Σε απάντηση, ο Νετανιάχου εξαπέλυσε σφοδρή επίθεση στους ηγέτες των τριών χωρών, κατηγορώντας τους Κιρ Στάρμερ, Εμανουέλ Μακρόν και Μαρκ Κάρνεϊ ότι συντάσσονται με «μαζικούς δολοφόνους, βιαστές, παιδοκτόνους και απαγωγείς».

Σύμφωνα με το υπουργείο Υγείας της Χαμάς, πάνω από 62.064 άνθρωποι έχουν σκοτωθεί από την έναρξη της ισραηλινής στρατιωτικής εκστρατείας στις 7 Οκτωβρίου.

Με πληροφορίες από BBC

