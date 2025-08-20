Τραμπ: «Ο Νετανιάχου είναι ήρωας πολέμου… και εγώ επίσης»

Κατά τη διάρκεια τηλεφωνικής παρέμβασής του στην ραδιοφωνική εκπομπή του συντηρητικού παρουσιαστή Μαρκ Λεβίν, ο Αμερικανός πρόεδρος, Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι ο πρωθυπουργός του Ισραήλ, Μπενιαμίν Νετανιάχου «είναι ήρωας πολέμου», λέγοντας επίσης ότι «υποθέτω πως κι εγώ είμαι».

«Κανείς δεν ενδιαφέρεται. Αλλά είμαι κι εγώ. Εννοώ, εγώ έστειλα αυτά τα αεροπλάνα».

Ο πρόεδρος φαινόταν να αναφέρεται σε επίθεση που διέταξε τον Ιούνιο εναντίον υπόγειων πυρηνικών εγκαταστάσεων του Ιράν, σε μια προσπάθεια να καταστραφεί το πυρηνικό πρόγραμμα της Τεχεράνης.

Ήρωας ένας… εγκληματίας πολέμου

Για τον ισραηλινό πρωθυπουργό έχει ήδη εκδοθεί ένταλμα σύλληψης από το Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο από τον Νοέμβριο του 2024, για πιθανά εγκλήματα πολέμου στη Γάζα. Περισσότεροι από 60.000 Παλαιστίνιοι έχουν σκοτωθεί στον πολιορκούμενο παλαιστινιακό θύλακα, κατά τη διάρκεια της στρατιωτικής επιχείρησης του Ισραήλ, που ξεκίνησε μετά την επίθεση της Χαμάς στις 7 Οκτωβρίου 2023, όπου σκοτώθηκαν περίπου 1.200 άτομα στο Ισραήλ.

Ήρωας πολέμου και κάποιος που… δεν έχει πολεμήσει ποτέ

Ο Τραμπ δεν έχει ποτέ πολεμήσει σε πραγματικό πόλεμο, ούτε έχει υπηρετήσει στον στρατό. Είχε λάβει πέντε απαλλαγές από τη στράτευση κατά τον Πόλεμο του Βιετνάμ, συμπεριλαμβανομένης μίας ιατρικής εξαίρεσης λόγω διαγνωσμένων οστικών σπιρουνιών στις φτέρνες του, όταν ήταν 22 ετών.

Το 2015, ο Τραμπ είχε προκαλέσει έντονες αντιδράσεις όταν ισχυρίστηκε ότι ο Ρεπουμπλικανός γερουσιαστής της Αριζόνα Τζον Μακέιν, ο οποίος είχε περάσει πάνω από πέντε χρόνια ως αιχμάλωτος πολέμου στο Βόρειο Βιετνάμ, «δεν είναι ήρωας πολέμου», προσθέτοντας:

«Μου αρέσουν οι άνθρωποι που δεν πιάστηκαν αιχμάλωτοι».

Το 2020, το περιοδικό The Atlantic είχε δημοσιεύσει ότι ο Τραμπ είχε ιδιωτικά χλευάσει νεκρούς στρατιώτες, αποκαλώντας τους «χαμένους» και «κορόιδα», ισχυρισμοί που ο ίδιος διέψευσε κατηγορηματικά.

Με πληροφορίες από POLITICO