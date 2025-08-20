Logo Image

Σουηδία: Θα συμμετάσχει στην παροχή εγγυήσεων ασφαλείας στην Ουκρανία

Κόσμος

Ο Ουλφ Κρίστερσον Pontus Lundahl /TT News Agency via REUTERS

Τι ανακοίνωσε ο πρωθυπουργός της χώρας

Ο πρωθυπουργός της Σουηδίας Ουλφ Κρίστερσον δήλωσε σήμερα ότι η χώρα του θέλει να συμβάλει στην παροχή εγγυήσεων ασφαλείας στην Ουκρανία, στο πλαίσιο μιας συμμαχίας χωρών που θα υποστηρίξουν τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία.

Η Σουηδία μπορεί να διαθέσει αεροπορική επιτήρηση και ναυτικούς πόρους, ανάλογα με τις συνολικές ανάγκες και υπό τον όρο ότι είναι ασφαλές να το πράξει, δήλωσε ο Κρίστερσον στο σουηδικό δημόσιο ραδιόφωνο SR.

Πηγή: ΑΠΕ – ΜΠΕ

