Σουηδία: Θα συμμετάσχει στην παροχή εγγυήσεων ασφαλείας στην Ουκρανία

Ο πρωθυπουργός της Σουηδίας Ουλφ Κρίστερσον δήλωσε σήμερα ότι η χώρα του θέλει να συμβάλει στην παροχή εγγυήσεων ασφαλείας στην Ουκρανία, στο πλαίσιο μιας συμμαχίας χωρών που θα υποστηρίξουν τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία.

Η Σουηδία μπορεί να διαθέσει αεροπορική επιτήρηση και ναυτικούς πόρους, ανάλογα με τις συνολικές ανάγκες και υπό τον όρο ότι είναι ασφαλές να το πράξει, δήλωσε ο Κρίστερσον στο σουηδικό δημόσιο ραδιόφωνο SR.

Πηγή: ΑΠΕ – ΜΠΕ

