Ρωσία: Απαγόρευση εισόδου σε 21 Βρετανούς για διάδοση αντιρωσικής προπαγάνδας

H Ρωσία απαγόρευσε την είσοδο σε 21 άτομα με την κατηγορία ότι συνεργάζονται με «τα καταστροφικά βρετανικά μέσα ενημέρωσης» για την προώθηση αντιρωσικής προπαγάνδας.
Η λίστα περιλαμβάνει δημοσιογράφους, ειδικούς και μέλη ΜΚΟ.
Τα ονόματά τους προσετέθησαν σε εκείνα πολλών εκατοντάδων άλλων δυτικών υπηκόων τους οποίους η Ρωσία έχει θέσει σε «λίστα απαγόρευσης» από την έναρξη του πολέμου στην Ουκρανία.
Είχε προηγηθεί ανακοίνωση της Βρετανίας ότι επιβάλλει νέες κυρώσεις σε δίκτυα κρυπτονομισμάτων, τα οποία, όπως ισχυρίζεται, εκμεταλλεύεται η Ρωσία.