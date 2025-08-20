Logo Image

Ρωσία: Απαγόρευση εισόδου σε 21 Βρετανούς για διάδοση αντιρωσικής προπαγάνδας

Κόσμος

Ρωσία: Απαγόρευση εισόδου σε 21 Βρετανούς για διάδοση αντιρωσικής προπαγάνδας

REUTERS/Evgenia Novozhenina/File Photo

Η λίστα περιλαμβάνει δημοσιογράφους, ειδικούς και μέλη ΜΚΟ.

H Ρωσία απαγόρευσε την είσοδο σε 21 άτομα με την κατηγορία ότι συνεργάζονται με «τα καταστροφικά βρετανικά μέσα ενημέρωσης» για την προώθηση αντιρωσικής προπαγάνδας.

Η λίστα περιλαμβάνει δημοσιογράφους, ειδικούς και μέλη ΜΚΟ.

Τα ονόματά τους προσετέθησαν σε εκείνα πολλών εκατοντάδων άλλων δυτικών υπηκόων τους οποίους η Ρωσία έχει θέσει σε «λίστα απαγόρευσης» από την έναρξη του πολέμου στην Ουκρανία.

Είχε προηγηθεί ανακοίνωση της Βρετανίας ότι επιβάλλει νέες κυρώσεις σε δίκτυα κρυπτονομισμάτων, τα οποία, όπως ισχυρίζεται, εκμεταλλεύεται η Ρωσία.

Ακολουθήστε μας στο Messenger και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις!
Ακολουθήστε μας στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις!
Κάντε λήψη της εφαρμογής της «Ν» στο App Store!
android Κάντε λήψη της εφαρμογής της «Ν» στο Google Play!
Ακολουθήστε μας στο επίσημο κανάλι της «Ν» στο Viber
Ακολουθήστε μας στο επίσημο κανάλι της «Ν» στο Youtube