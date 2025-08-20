Ρωσία: Απαγόρευση εισόδου σε 21 Βρετανούς για διάδοση αντιρωσικής προπαγάνδας

H Ρωσία απαγόρευσε την είσοδο σε 21 άτομα με την κατηγορία ότι συνεργάζονται με «τα καταστροφικά βρετανικά μέσα ενημέρωσης» για την προώθηση αντιρωσικής προπαγάνδας.

Η λίστα περιλαμβάνει δημοσιογράφους, ειδικούς και μέλη ΜΚΟ.

Τα ονόματά τους προσετέθησαν σε εκείνα πολλών εκατοντάδων άλλων δυτικών υπηκόων τους οποίους η Ρωσία έχει θέσει σε «λίστα απαγόρευσης» από την έναρξη του πολέμου στην Ουκρανία.

Είχε προηγηθεί ανακοίνωση της Βρετανίας ότι επιβάλλει νέες κυρώσεις σε δίκτυα κρυπτονομισμάτων, τα οποία, όπως ισχυρίζεται, εκμεταλλεύεται η Ρωσία.