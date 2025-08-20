Το Ηνωμένο Βασίλειο θα στείλει στρατεύματα στην Ουκρανία για προστασία της εναέριας ζώνης και των λιμανιών

Ο επικεφαλής των βρετανικών ενόπλων δυνάμεων θα ενημερώσει τους Αμερικανούς ομολόγους του ότι το Ηνωμένο Βασίλειο είναι έτοιμο να στείλει στρατεύματα για την υπεράσπιση του ουκρανικού εναέριου χώρου και των θαλάσσιων ζωνών, αλλά όχι στη γραμμή του μετώπου με τη Ρωσία, καθώς εντείνονται οι σχεδιασμοί για μια μεταπολεμική διευθέτηση.

Ο Τόνι Ράντακιν, αρχηγός του Γενικού Επιτελείου Άμυνας, θα συμμετάσχει την Τετάρτη σε συναντήσεις στο Πεντάγωνο, με στόχο την οριστικοποίηση των δεσμεύσεων που είναι διατεθειμένες να αναλάβουν 30 χώρες για την εθνική ασφάλεια της Ουκρανίας.

Ο Ράντακιν αναμένεται να επιβεβαιώσει ότι το Ηνωμένο Βασίλειο θα παρέχει στρατιωτικό προσωπικό για λογιστική υποστήριξη και εκπαίδευση, αλλά δεν θα αναπτύξει στρατεύματα κοντά στη Ρωσία. Αρχικά υπήρχε συζήτηση για την αποστολή έως και 30.000 στρατιωτών για την προστασία ουκρανικών περιοχών, αλλά αυτό περιορίστηκε λόγω αντιρρήσεων ορισμένων ευρωπαϊκών χωρών.

Τι ανέφεραν Βρετανοί αξιωματούχοι

Ένας Βρετανός αξιωματούχος δήλωσε:

«Η Τετάρτη είναι μια πραγματικά σημαντική στιγμή. Στην Ουάσιγκτον τίποτα δεν προχωρά χωρίς το πράσινο φως από τον πρόεδρο, επομένως η στήριξη του Τραμπ στις εγγυήσεις ασφάλειας τη Δευτέρα ενεργοποίησε πολλές εξελίξεις».

Άλλος αξιωματούχος ανέφερε ότι ο Ράντακιν θα επαναλάβει τις δεσμεύσεις που είχε κάνει την περασμένη εβδομάδα ο Υπουργός Άμυνας Τζον Χίλι, ο οποίος δήλωσε ότι η Βρετανία είναι πρόθυμη να στείλει στρατεύματα στην Ουκρανία «για την ασφάλεια του εναέριου και θαλάσσιου χώρου και για την ενίσχυση των ουκρανικών δυνάμεων».

Διευκρίνισαν, ωστόσο, ότι αυτό αφορά λογιστική και εκπαιδευτική υποστήριξη, όχι την αποστολή ταγμάτων πρώτης γραμμής που θα μπορούσαν να εμπλακούν σε μάχες.

Τι έχει πει ο Τραμπ και ποια τα σχόλια του Στάρμερ

Οι συναντήσεις της Τετάρτης θεωρούνται από την Ευρώπη ως σημαντικό βήμα προς μια ειρηνευτική συμφωνία μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας — κάτι που, σύμφωνα με τον Κιρ Στάρμερ, θα είναι εφικτό μόνο εάν οι ΗΠΑ παρέχουν εγγυήσεις ασφαλείας.

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, δήλωσε τη Δευτέρα στον Στάρμερ και σε άλλους ηγέτες ότι θα ήταν διατεθειμένος να προσφέρει τέτοιες εγγυήσεις. Ο απεσταλμένος του για την Ουκρανία, Στιβ Γουίτκοφ, άφησε να εννοηθεί ότι οι εγγυήσεις αυτές θα μπορούσαν να είναι παρόμοιες με το άρθρο 5 του ΝΑΤΟ (που προβλέπει ότι επίθεση σε ένα μέλος ισοδυναμεί με επίθεση σε όλα).

Ο Στάρμερ φιλοξένησε την Τρίτη το πρωί εικονική διάσκεψη με περισσότερους από 30 παγκόσμιους ηγέτες για να τους ενημερώσει σχετικά με τις συνομιλίες στον Λευκό Οίκο τη Δευτέρα.

Η Ντάουνινγκ Στριτ δήλωσε στη συνέχεια:

«Ο πρωθυπουργός επισήμανε ότι οι ομάδες σχεδιασμού της ‘πρόθυμης συμμαχίας’ θα συναντηθούν με Αμερικανούς ομολόγους τις επόμενες ημέρες, ώστε να ενισχύσουν τα σχέδια για αξιόπιστες εγγυήσεις ασφάλειας και να προετοιμαστούν για την αποστολή δύναμης διαβεβαίωσης, εφόσον σταματήσουν οι εχθροπραξίες».

Οι προγραμματισμένες συνεδριάσεις της Τετάρτης στο Πεντάγωνο παρακολουθούνται στενά στην Ευρώπη για σημάδια σχετικά με το τι είναι διατεθειμένες να προσφέρουν οι ΗΠΑ.

Ο Τραμπ επέμεινε την Τρίτη ότι δεν θα στείλει Αμερικανούς στρατιώτες στο έδαφος, λέγοντας στο Fox News:

«Έχετε τη διαβεβαίωσή μου γι’ αυτό — κι εγώ είμαι ο πρόεδρος».

Ποιος είναι ο στόχος;

Ωστόσο, η Βρετανία σκοπεύει να χρησιμοποιήσει τις συναντήσεις αυτές για να καταστήσει σαφές στη διοίκηση Τραμπ τι είναι πρόθυμη να κάνει για την προστασία της Ουκρανίας σε περίπτωση που επιτευχθεί ειρηνευτική συμφωνία.

Ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι δήλωσε την Τρίτη ότι αναμένει οι εγγυήσεις ασφαλείας να έχουν οριστικοποιηθεί μέσα στην επόμενη εβδομάδα ή δέκα ημέρες.

Ορισμένοι αναλυτές εκτιμούν ότι οι Ευρωπαίοι ηγέτες δεν αναμένουν ο Βλαντίμιρ Πούτιν να αποδεχθεί ακόμη και αυτόν τον περιορισμένο ρόλο των δυνάμεων του ΝΑΤΟ στην Ουκρανία, και πως προβάλλουν την πρόταση για να απομονώσουν τον Ρώσο πρόεδρο.

Βρετανοί αξιωματούχοι το διαψεύδουν, επιμένοντας ότι το Ηνωμένο Βασίλειο και οι εταίροι του προετοιμάζονται σοβαρά για πιθανή αποστολή στρατιωτικών δυνάμεων στη χώρα, εφόσον χρειαστεί.

«Δεν συγκεντρώνονται 30 αρχηγοί επιτελείων στο Πεντάγωνο αν δεν το εννοούν σοβαρά», δήλωσε ένας από αυτούς.

Με πληροφορίες από Guardian