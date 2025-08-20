Μακρόν: Η επιχείρηση κατάληψης της Γάζας από το Ισραήλ θα οδηγήσει στην καταστροφή και τους 2 λαούς

Ο Γάλλος πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν επανέλαβε την Τετάρτη ότι «η στρατιωτική επίθεση που προετοιμάζει το Ισραήλ», με την επιστράτευση 60.000 εφέδρων για την κατάληψη της πόλης της Γάζας, «δεν μπορεί παρά να οδηγήσει σε πραγματική καταστροφή για τους δύο λαούς».

Αυτή η επιχείρηση «θα οδηγήσει την περιοχή σε έναν διαρκή πόλεμο», πρόσθεσε ο Γάλλος πρόεδρος σε ένα μήνυμα στο X, αναφέροντας ότι είχε ξεχωριστές τηλεφωνικές συνομιλίες με τον Αιγύπτιο πρόεδρο Αμπντέλ Φατάχ αλ-Σίσι και τον βασιλιά Αμπντάλα της Ιορδανίας.

Ο Μακρόν επαναλαμβάνει την πρόθεσή του για μια «διεθνή αποστολή σταθεροποίησης» που θα εκπονηθεί κυρίως με την Αίγυπτο και την Ιορδανία.

Αυτή η νέα προειδοποίηση έρχεται μετά την απόφαση του ισραηλινού υπουργού Άμυνας, Ισραήλ Κατς, ο οποίος ενέκρινε το σχέδιο επίθεσης του στρατού στην πόλη της Γάζας και διέταξε την επιστροφή των «απαραίτητων εφέδρων».

Je viens de m’entretenir avec le Roi de Jordanie Abdallah II puis avec le Président égyptien Sissi. Nous partageons la même conviction : L’offensive militaire sur Gaza que prépare Israël ne peut conduire qu’à un véritable désastre pour les deux peuples… — Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) August 20, 2025

Το πράσινο φως δόθηκε την επομένη μιας πρότασης εκεχειρίας που διαπραγματεύτηκε η Αίγυπτος και το Κατάρ και έγινε αποδεκτή από τη Χαμάς, η οποία προέβλεπε κατάπαυση του πυρός για 60 ημέρες και την απελευθέρωση «σε δύο φάσεις» των ομήρων που εξακολουθούν να κρατούνται στη Γάζα. Ωστόσο, η ισραηλινή κυβέρνηση συνεχίζει να απαιτεί την απελευθέρωση «όλων των ομήρων» ως προϋπόθεση για την παύση των εχθροπραξιών.

Αναγνώριση του Παλαιστινιακού Κράτους

Ο Γάλλος πρόεδρος υποστηρίζει, από την πλευρά του, μια «διαδικασία» που θα περάσει πρώτα από «μόνιμη κατάπαυση του πυρός» στη Γάζα, «απελευθέρωση όλων των ομήρων», «μαζική αποστολή ανθρωπιστικής βοήθειας» και «αφοπλισμό της Χαμάς», συνοδευόμενη από την αποστολή μιας «διεθνούς αποστολής σταθεροποίησης».

Επιπλέον, ο κ. Μακρόν δεσμεύτηκε να αναγνωρίσει το κράτος της Παλαιστίνης κατά την επόμενη Γενική Συνέλευση των Ηνωμένων Εθνών τον Σεπτέμβριο. Δέκα περίπου άλλες χώρες ακολούθησαν το παράδειγμά του, μεταξύ των οποίων ο Καναδάς και η Αυστραλία.

Πηγή: Le Figaro

