Μιλάνο: 28χρονος σε αμόκ πυρπόλησε τα τσεκ-ιν του αεροδρομίου

Μεγάλη αναστάτωση προκάλεσε στο αεροδρόμιο «Μαλπένσα» του Μιλάνου ένας άνδρας 28 ετών, ο οποίος έβαλε φωτιά σε κάδο απορριμμάτων με αποτέλεσμα να τυλίχθεί στις φλόγες ένα γκισέ όπου λειτουργούσε ένα τσεκ ιν επιβατών.

Οι υπεύθυνοι ασφάλειας του αεροδρομίου κατάφεραν να σβήσουν τις φλόγες αλλά αμέσως μετά, ο άνδρας άρχισε να καταστρέφει με σφυρί τους ηλεκτρονικούς υπολογιστές που βρίσκονταν στα γκισέ.

Malpensa, un uomo incendia un cestino e distrugge l’area check-in https://t.co/dHkG8bFPvo pic.twitter.com/DAYNj1mL32 — Tg La7 (@TgLa7) August 20, 2025

Οι επιβάτες έτρεχαν να φύγουν και οι υπεύθυνοι ασφαλείας προσπαθούσαν να τον σταματήσουν. Τελικά, ένας υπάλληλος του αεροδρομίου κατάφερε να τον ακινητοποιήσει ρίχνοντας πάνω του πυροσβεστήρα

Το συγκεκριμένο τμήμα του αεροδρομίου εκκενώθηκε προσωρινά και σημειώθηκε καθυστέρηση στις προγραμματισμένες πτήσεις. Ο 28χρονος δράστης, πρόσφυγας με καταγωγή από το Μάλι, συνελήφθη από την αστυνομία.