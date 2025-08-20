Ι. Παπαφλωράτος για Ουκρανία στο Naftemporiki TV: Η Τουρκία θα προσπαθήσει να εκμεταλλευθεί κάθε ευκαιρία

«Είναι παράδοξο το να στείλει η Τουρκία δυνάμεις στην Ουκρανία ως ειρηνευτικές εγγυήτριες, όταν η ίδια κατέχει μέσω παράνομης εισβολής τμήμα ενός κράτους-μέλους της ΕΕ», ανέφερε μεταξύ άλλων ο διεθνολόγος Ιωάννης Παπαφλωράτος, μιλώντας στην εκπομπή Rush Hour της τηλεόρασης της Ναυτεμπορικής με τη Χριστίνα Κουσουνή.

«Η Ελλάδα να αναδείξει ότι η Τουρκία παραβιάζει συστηματικά μία σειρά ψηφισμάτων του ΣΑ»

«Φυσικά η Τουρκία θα προσπαθήσει να εκμεταλλευτεί οποιαδήποτε ευκαιρία της δοθεί για αυτό και εμείς πρέπει να επιδείξουμε σθεναρή στάση. Πρέπει η Ελλάδα να αναδείξει ότι η Τουρκία παραβιάζει συστηματικά και απροκάλυπτα μία σειρά ψηφισμάτων του ΣΑ του ΟΗΕ , δεν είναι δυνατόν αυτό το πράγμα να περάσει έτσι», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Πρόσθεσε επίσης ότι «αυτή τη στιγμή η Τουρκία έχει αποκλειστεί ως επόμενος τόπος συνάντησης των δύο πλευρών (Ουκρανίας – Ρωσίας)».