Πόλεμος στην Ουκρανία: Τηλεφωνική επικοινωνία Πούτιν – Ερντογάν

Κόσμος

Πόλεμος στην Ουκρανία: Τηλεφωνική επικοινωνία Πούτιν – Ερντογάν

Murat Cetinmuhurdar/Turkish Presidential Press Office/Handout via REUTERS

Συζήτησαν για τις τελευταίες εξελίξεις στο Ουκρανικό

Για τις εξελίξεις γύρω από το Ουκρανικό συζήτησαν οι πρόεδροι της Τουρκίας Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν και της Ρωσίας Βλαντίμιρ Πούτιν κατά τη διάρκεια της τηλεφωνικής επικοινωνίας τους.

Σύμφωνα με ανακοίνωση της τουρκικής προεδρίας, ο κ. Ερντογάν είπε στον Ρώσο ομόλογό του ότι «παρακολουθεί στενά τις εξελίξεις σχετικά με την ειρηνευτική διαδικασία, ότι η Τουρκία καταβάλλει ειλικρινείς προσπάθειες από την αρχή του πολέμου για την επίτευξη δίκαιης ειρήνης και ότι υποστηρίζει τις θέσεις που στοχεύουν στην εδραίωση διαρκούς ειρήνης με τη συμμετοχή όλων των μερών».

Ο Ρώσος πρόεδρος, από την πλευρά του, αναφερόμενος στις συναντήσεις των αντιπροσωπειών Ρωσίας και της Ουκρανίας Κωνσταντινούπολη, ευχαρίστησε τον Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν για τη φιλοξενία των ειρηνευτικών συνομιλιών από την Τουρκία και για τις προσπάθειές του.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

