Δημοσκόπηση Pew Research: Ποια θεωρούν ως μεγαλύτερη απειλή οι πολίτες στην Ελλάδα και άλλες 24 χώρες

Τη διάδοση ψευδών πληροφοριών στο διαδίκτυο, την κατάσταση της παγκόσμιας οικονομίας και την τρομοκρατία θεωρούν ως μείζονες απειλές σήμερα, οι πολίτες από 25 χώρες που συμμετείχαν σε σειρά ερευνών του Pew Research Center, σχετικά με τις παγκόσμιες απειλές.

Συνολικά, το 72% των ενηλίκων από τις 25 χώρες που συμμετείχαν στην έρευνα (διεξήχθη την άνοιξη του 2025) δηλώνει ότι η διάδοση ψευδών πληροφοριών στο διαδίκτυο αποτελεί «μεγάλη απειλή» για τη χώρα τους.

Ένα επιπλέον 21% τη θεωρεί «μικρή απειλή», ενώ το 5% λέει πως δεν αποτελεί απειλή.

Η Ελλάδα, μαζί με την Αυστραλία και την Ιαπωνία είναι οι τρεις χώρες που ιεραρχούν την οικονομία ως την υπ’ αριθμόν ένα απειλή.

Πλειοψηφίες σε 24 από τις 25 χώρες θεωρούν τη διάδοση ψευδών πληροφοριών στο διαδίκτυο ως μεγάλη απειλή, με μοναδική εξαίρεση το Ισραήλ.

Σε επτά χώρες – τη Γερμανία, την Ολλανδία, την Πολωνία, τη Σουηδία, το Ηνωμένο Βασίλειο, τις Ηνωμένες Πολιτείες και τη Νότια Κορέα – περισσότεροι άνθρωποι βλέπουν τη διάδοση ψευδών πληροφοριών στο διαδίκτυο ως τη σημαντικότερη απειλή από οποιοδήποτε άλλο ζήτημα τέθηκε στην έρευνα. Επιπλέον, σε αρκετές ευρωπαϊκές χώρες, η ανησυχία για το συγκεκριμένο θέμα είναι σημαντικά μικρότερη ανάμεσα στους υποστηρικτές δεξιών λαϊκιστικών κομμάτων σε σύγκριση με όσους δεν τα υποστηρίζουν.