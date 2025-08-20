Τουσκ: «Όχι» στο ενδεχόμενο τριμερούς στη Βουδαπέστη για την Ουκρανία – «Είμαι προληπτικός, υπάρχει κακό προηγούμενο»

Ο Πολωνός πρωθυπουργός Ντόναλντ Τουσκ επέκρινε την ιδέα να αποτελέσει η Βουδαπέστη πιθανό χώρο για ειρηνευτικές συνομιλίες μεταξύ του Ουκρανού προέδρου Βολοντίμιρ Ζελένσκι και του Ρώσου προέδρου Βλαντιμίρ Πούτιν.

«Βουδαπέστη; Μπορεί να μην το θυμούνται όλοι αυτό, αλλά το 1994 η Ουκρανία είχε ήδη λάβει διαβεβαιώσεις για την εδαφική ακεραιότητα από τις ΗΠΑ, τη Ρωσία και το Ηνωμένο Βασίλειο. Στη Βουδαπέστη.», είπε ο Τουσκ. «Ίσως είμαι προληπτικός, αλλά αυτή τη φορά θα προσπαθούσα να βρω άλλο μέρος».

Ο Λευκός Οίκος διερευνά το ενδεχόμενο μιας τριμερούς συνάντησης με τον πρόεδρο των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ στην ουγγρική πρωτεύουσα. Αλλά η Ουγγαρία θα ήταν ένας δύσκολος χώρος για την Ουκρανία.

Το μνημόνιο του 1994, που υπογράφηκε εκεί από τις ΗΠΑ, το Ηνωμένο Βασίλειο, την Ουκρανία και τη Ρωσία, δεσμεύτηκε να σεβαστεί την κυριαρχία του Κιέβου σε αντάλλαγμα για τον πυρηνικό αφοπλισμό του.

Αλλά η επίθεση του Πούτιν στην Ουκρανία το 2014 και η έλλειψη στρατιωτικής υποστήριξης από τους υπογράφοντες κατέστησαν τις εγγυήσεις ουσιαστικά άνευ νοήματος.

Ο Ούγγρος πρωθυπουργός Βίκτορ Όρμπαν, στενός σύμμαχος του Τραμπ, ο οποίος συνέχισε να καλλιεργεί δεσμούς με το Κρεμλίνο παρά την εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία, δεν έχει ακόμη σχολιάσει δημόσια.

Στις 25 Φεβρουαρίου 2022, μία ημέρα μετά την επίθεση της Ρωσίας στην Ουκρανία, ο Ούγγρος υπουργός Εξωτερικών Πέτερ Σιγιάρτο πρότεινε ακόμη και τότε τη Βουδαπέστη ως ασφαλή τοποθεσία «τόσο για την ουκρανική όσο και για τη ρωσική πλευρά».

