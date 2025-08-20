Γιατί η Γερμανία «εισβάλλει» ακάθεκτη στην πολεμική αρένα

Για πρώτη φορά μετά από 35 χρόνια, το Βέλγιο, η Ολλανδία και η Γερμανία επιταχύνουν τις συνομιλίες για την επαναλειτουργία της σιδηροδρομικής γραμμής «Σιδηρούς Ρήνος».

Πρόκειται για μια γραμμή που άνοιξε το 1879, αλλά είχε περιέλθει σε αχρηστία από το 1991. Η σιδηροδρομική αυτή γραμμή συνέδεε το βελγικό λιμάνι της Αμβέρσας με την γερμανική περιοχή του Ρουρ για την ταχεία μεταφορά στρατιωτικών προμηθειών προς τα ανατολικά, σε περίπτωση πολέμου.

Ο λόγος είναι η ανησυχία ότι οι υπάρχουσες σιδηροδρομικές γραμμές θα μπορούσαν γρήγορα να υπερφορτωθούν σε περίπτωση πολέμου με τη Ρωσία.

Οι υποστηρικτές του έργου ελπίζουν να εξασφαλίσουν χρηματοδότηση ύψους 17 δισεκατομμυρίων ευρώ από την ΕΕ , στο πλαίσιο του προγράμματος Rearm Europe.

Δεν είναι τυχαίο ότι η επαναλειτουργία της γραμμής συμπίπτει με την μαζική προσπάθεια επανεξοπλισμού της Γερμανίας. Ο καγκελάριος Φρίντριχ Μερτς έχει βάλει στόχο τον μετασχηματισμό της Γερμανίας στην ισχυρότερη πολεμική δύναμη της Ευρώπης, με συμβατικά όπλα. «Βλέπουμε να αναδύεται μια σαφής μετατόπιση στη διεθνή στάση του Βερολίνου: από μια απλή και αβλαβή «πολιτική δύναμη» σε έναν γεωπολιτικό παίκτη έτοιμο να εισέλθει δυναμικά στην παγκόσμια αρένα», λένε Ευρωπαίοι διπλωμάτες και εξηγούν: «Η ρωσική εισβολή στην Ουκρανία, με όλες τις πολιτικές, οικονομικές και κοινωνικές της συνέπειες, έχει καταφέρει ένα σχεδόν μοιραίο πλήγμα στο επιτυχημένο γερμανικό εξαγωγικό μοντέλο που υιοθετήθηκε μετά την πτώση του Τείχους του Βερολίνου».

Σήμερα ωστόσο, το μοντέλο αυτό δεν είναι πλέον βιώσιμο, σε ένα πλαίσιο αμφισβητούμενης οικονομικής και εμπορικής ηγεμονίας της Γερμανίας. Το Βερολίνο ετοιμάζεται να διαθέσει ένα τεράστιο ποσό ύψους 1 τρισεκατομμυρίου ευρώ για αμυντικές δαπάνες για την ενίσχυση της Bundeswehr.

Αμυντικές δαπάνες-μαμούθ

Η Γερμανία πρόκειται να δαπανήσει για την άμυνα ,108,2 δισεκατομμύρια ευρώ το 2026, στη συνέχεια να φτάσει τα 161,8 δισεκατομμύρια ευρώ το 2029.

Πρόκειται για μια αύξηση άνω του 70% σε σύγκριση με το 2025 και 387% σε σύγκριση με το 2020. Για σύγκριση, ο αμυντικός προϋπολογισμός της Γαλλίας αναμένεται να φτάσει μόλις τα 53 δισεκατομμύρια ευρώ το 2029.

Αυτή η εξέλιξη τοποθετεί το Βερολίνο σε μια άνευ προηγουμένου τροχιά επανεξοπλισμού από τον επανεξοπλισμό του στις αρχές της δεκαετίας του 1950.

Ως αποτέλεσμα, το Βερολίνο θα είναι όχι μόνο ως η μεγαλύτερη στρατιωτική δύναμη της Ευρώπης από άποψη προϋπολογισμού αλλά και ως η τρίτη μεγαλύτερη δύναμη στον κόσμο μετά τις Ηνωμένες Πολιτείες και την Κίνα, σημαντικά μπροστά από τη Ρωσία, την Ινδία, τη Σαουδική Αραβία και το Ηνωμένο Βασίλειο», σημειώνουν Ευρωπαίοι διπλωμάτες.

Η άμυνα ως βιομηχανική πολιτική

Όσον αφορά την οικονομία, δεν είναι μυστικό ότι το Βερολίνο εκτιμά ότι ο ανταγωνισμός εξοπλισμών θα αναζωογονήσει την γερμανική οικονομία, η οποία είχε ήδη πληγεί από την «απόσυρση» του ρωσικού φυσικού αερίου και τους αμερικανικούς δασμούς.

Δύο γερμανικοί αμυντικοί κολοσσοί θα επωφεληθούν: η Rheinmetall, η οποία κατασκευάζει άρματα μάχης Panther, και η Thyssen-Krupp, η οποία παράγει τα πάντα-από άρματα μάχης Leopard μέχρι πολεμικά πλοία και υποβρύχια.

Ένα μεγάλο μέρος αυτών των επενδύσεων έχει ήδη δρομολογηθεί. Οι παραγγελίες για στρατιωτικά οχήματα φτάνουν σε τετραψήφιο αριθμό, η παραγωγή πυραύλων αυξάνεται και η ζήτηση για πυρομαχικά ανεβαίνει ραγδαία.

Οι αμυντικές βιομηχανίες αγωνίζονται να αναδιοργανώσουν εργοστάσια και να επανενεργοποιήσουν γραμμές παραγωγής που έχουν παραμείνει σε ακινησία για μεγάλο χρονικό διάστημα. Ο στόχος είναι να αναβιώσουν μια βιομηχανική βάση που είχε εξαφανιστεί μετά τον Ψυχρό Πόλεμο. Ολόκληρα τμήματα της πρώην βαριάς βιομηχανίας μετατρέπονται ή θα μετατραπούν σταδιακά για να εξυπηρετήσουν τον τομέα της άμυνας. αμυντικές βιομηχανίες.

Άρματα μάχης … Porsche

Το καλύτερο παράδειγμα αυτής της κατάστασης είναι η Porsche, η οποία σε συνεργασία με την Deutsche Telekom και την επενδυτική εταιρεία DTCP, ανακοίνωσε τη δημιουργία ενός ταμείου 500 εκατομμυρίων ευρώ για επενδύσεις στον στρατιωτικό τομέα- από συστήματα και αισθητήρες δορυφορικής επιτήρησης έως κυβερνοασφάλεια και logistics.

Η απόφαση συμπίπτει με την απογείωση των ευρωπαϊκών στρατιωτικών δαπανών στο πλαίσιο του σχεδίου «Ετοιμότητα 2030» της Ευρωπαϊκής Ένωσης, το οποίο προβλέπει επενδύσεις ύψους 800 δισεκατομμυρίων ευρώ, και την αύξηση των εθνικών αμυντικών προϋπολογισμών.

Η είσοδος της Porsche στον αμυντικό τομέα, ωστόσο, δεν είναι εντελώς νέα: η μητρική εταιρεία Volkswagen συνεργάζεται ήδη με την Rheinmetall για την παραγωγή στρατιωτικών οχημάτων και έχει επενδύσει στον κατασκευαστή drones Quantum Systems.

Καταρρίπτονται ταμπού από τον Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο

Οι εξελίξεις αυτές καταρρίπτουν τα ταμπού γύρω από έναν ισχυρό γερμανικό στρατό, που είχαν επιβάλει οι νικήτριες δυνάμεις του Β’ Παγκοσμίου Πολέμου, μετά την ήττα του Ναζισμού.

Ηδη, το 76% των Γερμανών υποστηρίζει τον σχεδιαζόμενο επανεξοπλισμό της Bundeswehr, ακόμη και αν αυτό θα απαιτούσε περαιτέρω δανεισμό, σύμφωνα με το «πολιτικό βαρόμετρο» του ZDF.

Η πλειοψηφία αφορά μάλιστα, όλα τα πολιτικά κόμματα. Σε όλο το πολιτικό φάσμα, οι πλειοψηφίες τάσσονται υπέρ των κοινών ευρωπαϊκών ενόπλων δυνάμεων.

Ηδη, μια Ταξιαρχία της Bundeswehr αναπτύσσεται στη Λιθουανία, για πρώτη φορά σε ξένη χώρα της Ευρώπης.

Ο καγκελάριος Μερτς είναι «ανοικτός» στην αποστολή γερμανικών ειρηνευτικών στρατευμάτων στην Ουκρανία, στο πλαίσιο μιας «ειρηνευτικής δύναμης».

Αν συμβεί κάτι τέτοιο, θα είναι η πρώτη φορά μετά τον Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο, που Γερμανοί και Ρώσοι στρατιώτες, θα βρίσκονται αντιμέτωποι πέριξ της πρώτης γραμμής του μετώπου στην Ουκρανία. Και τα φαντάσματα του παρελθόντος

αναβιώνουν…