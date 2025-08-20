Στρατιωτικό drone χωρίς πολεμική κεφαλή κατέπεσε στην Πολωνία

Στρατιωτικό drone, το οποίο δεν έφερε πολεμική κεφαλή, συνετρίβη στην Πολωνία.
Την είδηση μεταδίδουν πολωνικά δίκτυα επικαλούμενα πηγές του πολωνικού υπουργείου Αμυνας.
Οι πρώτες εκτιμήσεις κάνουν λόγο για πτήση – «δόλωμα».
Reuters
