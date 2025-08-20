Logo Image

Στρατιωτικό drone χωρίς πολεμική κεφαλή κατέπεσε στην Πολωνία

Κόσμος

Στρατιωτικό drone χωρίς πολεμική κεφαλή κατέπεσε στην Πολωνία

Φωτ. αρχείου REUTERS/Valentyn Ogirenko

Οι πρώτες εκτιμήσεις κάνουν λόγο για πτήση - «δόλωμα».

Στρατιωτικό drone, το οποίο δεν έφερε πολεμική κεφαλή, συνετρίβη στην Πολωνία.

Την είδηση μεταδίδουν πολωνικά δίκτυα επικαλούμενα πηγές του πολωνικού υπουργείου Αμυνας.

Οι πρώτες εκτιμήσεις κάνουν λόγο για πτήση – «δόλωμα».

Reuters 

Ακολουθήστε μας στο Messenger και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις!
Ακολουθήστε μας στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις!
Κάντε λήψη της εφαρμογής της «Ν» στο App Store!
android Κάντε λήψη της εφαρμογής της «Ν» στο Google Play!
Ακολουθήστε μας στο επίσημο κανάλι της «Ν» στο Viber
Ακολουθήστε μας στο επίσημο κανάλι της «Ν» στο Youtube