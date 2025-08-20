Συνεδριάζει το ΝΑΤΟ για τις εγγυήσεις ασφαλείας στην Ουκρανία

Οι αρχηγοί των γενικών επιτελείων των χωρών-μελών του ΝΑΤΟ συνεδριάζουν σήμερα μέσω βίντεο για τον πόλεμο στην Ουκρανία, στο πλαίσιο των εξελίξεων στο ζήτημα μετά τις συναντήσεις σε Αλάσκα και Ουάσινγκτον.

Ο Αμερικανός πρόεδρος, Ντόναλντ Τραμπ, δήλωσε έτοιμος για την παροχή αεροπορικής στρατιωτικής υποστήριξης ως εγγύησης ασφαλείας στην Ουκρανία σε περίπτωση ειρηνευτικής συμφωνίας με την Ρωσία, αποκλείοντας πάντως το ενδεχόμενο ανάπτυξης αμερικανικών στρατιωτικών δυνάμεων στο ουκρανικό έδαφος, αποστολή που καλούνται να αναλάβουν οι ευρωπαίοι σύμμαχοι της Ουκρανίας.

«Είναι έτοιμοι να στείλουν δυνάμεις επί τόπου», δήλωσε ο Αμερικανός πρόεδρος στο Fox News αναφερόμενος στον Εμανουέλ Μακρόν, τον Φρίντριχ Μερτς και τον Κιρ Στάρμερ, τους οποίους είχε υποδεχθεί την προηγουμένη στο Οβάλ Γραφείο.

Η Ρωσία προειδοποίησε ότι τυχόν ειρηνευτική διευθέτηση θα πρέπει να εγγυάται την «ασφάλειά» της και την ασφάλεια των ρωσόφωνων της Ουκρανίας, ένα από τα προσχήματα που χρησιμοποίησε το Κρεμλίνο για να εισβάλει τον Φεβρουάριο 2022 στην Ουκρανία.

Χθες, ο συνασπισμός των προθύμων, στον οποίο συμμετέχουν περί τις 30 χώρες που στηρίζουν την Ουκρανία, συνεδρίασε υπό τη αιγίδα του Βρετανού πρωθυπουργού και του προέδρου της Γαλλίας για να συζητήσει τα αποτελέσματα της συνάντησης στην Ουάσινγκτον.

Ανησυχίες

Ευρωπαϊκές και αμερικανικές ομάδες σχεδιασμού θα έλθουν σε επαφή τις προσεχείς ημέρες για να προετοιμάσουν την ανάπτυξη δύναμης διασφάλισης αν τερματιστούν οι εχθροπραξίες, σύμφωνα με τον εκπρόσωπο του Κιρ Στάρμερ. Το Κίεβο φοβάται ότι, ακόμη και μετά την επίτευξη συμφωνίας, η Μόσχα θα ξαναεπιχειρήσει εισβολή.

Το ίδιο φαίνεται ότι σκέφτεται και ο Εμανουέλ Μακρόν που χαρακτήρισε τον Βλαντίμιρ Πούτιν «αρπακτικό, ένα τέρας στις πόρτες μας» που «χρειάζεται να συνεχίσει να τρώει» για την «επιβίωσή του» και ζήτησε από τους Ευρωπαίους να μην είναι αφελείς μπροστά σε μία Ρωσία που θα είναι «διαρκώς μία αποσταθεροποιητική δύναμη».

«Από το 2007-2008 (όταν η Ρωσία εισέβαλε στην Γεωργία), ο πρόεδρος Πούτιν σπανίως τήρησε τις δεσμεύσεις του. Υπήρξε διαρκώς μία δύναμη αποσταθεροποίησης. Και επιδίωξε την αναθεώρηση του συνοριακού καθεστώτος για να επεκτείνει την δύναμή του», δήλωσε σε συνέντευξή του στο δίκτυο LCI ο Εμανουέλ Μακρόν που πιστεύει ότι «η Ρωσία έχει εξελιχθεί σε διαρκή δύναμη αποσταθεροποίησης και εν δυνάμει απειλή για πολλούς από μας».

