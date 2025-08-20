Πορτογαλία: 3ος νεκρός από τις πυρκαγιές

Ένας άνδρας ηλικίας 75 ετών έχασε τη ζωή του σε δυστύχημα με μηχάνημα έργου κατά τη διάρκεια επιχειρήσεων κατάσβεσης πυρκαγιάς στη βόρεια Πορτογαλία.

Οι νεκροί από τις δασικές πυρκαγιές που μαίνονται στη χώρα της Ιβηρικής από τα τέλη Ιουλίου, ανέρχονται στους 3.

Το θύμα ήταν «ένας άνδρας 75 ετών που εργαζόταν για μια εταιρεία η οποία είχε προσληφθεί από τον δήμο Μιραντέλα» προκειμένου να «συνδράμει στις επιχειρήσεις καταπολέμησης των πυρκαγιών», δήλωσε στο AFP ο διοικητής Πάουλο Σάντος, της Εθνικής Αρχής Πολιτικής Προστασίας (ANEPC).

Η Πορτογαλία ενεργοποίησε την Παρασκευή 15 Αυγούστου τον μηχανισμό πολιτικής προστασίας της ΕΕ, ζητώντας τέσσερα αεροσκάφη Canadair για ρίψεις νερού.

Μετά τις φονικές πυρκαγιές του 2017, που στοίχισαν τη ζωή σε περισσότερους από εκατό ανθρώπους (119), η Πορτογαλία δεκαπλασίασε τις επενδύσεις στην πρόληψη και διπλασίασε τον προϋπολογισμό της για την καταπολέμηση των δασικών πυρκαγιών. Έτσι, η ιβηρική χώρα κατάφερε να μειώσει την καμένη έκταση σε ετήσια βάση, κατά μέσο όρο, στην περίοδο 2018-2023, στα 54.500 εκτάρια — δηλαδή στο ένα τρίτο σε σύγκριση με την περίοδο 2001-2017, σύμφωνα με την κρατική υπηρεσία διαχείρισης δασικών πυρκαγιών (Agif).

Ωστόσο, οι πυρκαγιές που σάρωσαν την Πορτογαλία τον Σεπτέμβριο του 2024 ανέτρεψαν από μόνες τους αυτή τη φθίνουσα τάση, με την ετήσια καμένη έκταση να φτάνει τα 138.000 εκτάρια — τετραπλάσια σε σύγκριση με το 2023. Το έτος 2024 σημαδεύτηκε από τον θάνατο 12 ανθρώπων, εννέα πυροσβεστών και τριών πολιτών, αποτελώντας τον βαρύτερο απολογισμό από τη «μαύρη χρονιά» του 2017.

Με πληροφορίες από Le Figaro, Guardian

Διαβάστε ακόμη

Και δεύτερος νεκρός από τις πυρκαγιές στην Πορτογαλία – Πυροσβέστης έχασε τη ζωή του