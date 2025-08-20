Ισραήλ: Προχωρά το σχέδιο κατάληψης της Γάζας – Επιστρατεύονται 60.000 έφεδροι

Ο υπουργός Άμυνας του Ισραήλ, Ίσραελ Κατς, ενέκρινε το σχέδιο για την κατάληψη της Πόλης της Γάζας από τον στρατό και έδωσε εντολή για την επιστράτευση 60.000 εφέδρων.

Ο Κατς «ενέκρινε το σχέδιο επίθεσης του ισραηλινού στρατού στην Πόλη της Γάζας», δήλωσε το υπουργείο στο AFP και προσέθεσε ότι «(ο υπουργός) ενέκρινε την έκδοση εντολών επιστράτευσης των απαραίτητων εφέδρων για την εκπλήρωση της αποστολής», οι οποίοι ανέρχονται σε περίπου 60.000.

Ο Ισραηλινός υπουργός Άμυνας ενέκρινε «ανθρωπιστικές προετοιμασίες για την απομάκρυνση» πληθυσμών από την Πόλη της Γάζας.

Το Ισραήλ ανακοίνωσε στις αρχές Αυγούστου ότι προετοιμάζεται για την κατάληψη Πόλης της Γάζας και γειτονικών καταυλισμών Παλαιστινίων προσφύγων με στόχο «να νικήσει τη Χαμάς και να απελευθερώσει τους ομήρους», προκαλώντας σφοδρές αντιδράσεις στη διεθνή κοινότητα.

Ο Ισραηλινός πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου ανακοίνωσε στα τέλη της περασμένης εβδομάδας ότι υιοθέτησε το νέο σχέδιο, το οποίο εγκρίθηκε από το συμβούλιο ασφαλείας του, για τη νέα αυτή φάση των επιχειρήσεων στη Λωρίδα της Γάζας.

Πηγές: AFP, ΑΠΕ-ΜΠΕ