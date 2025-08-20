Τι απέγινε το κόμμα του Έλον Μασκ;

Δεν έχει περάσει πολύς καιρός από τότε που ο Έλον Μασκ ανακοίνωνε με ενθουσιασμό στο Χ το America Party, το τρίτο κόμμα που θα έφερνε ανατροπές στο πολιτικό σκηνικό των ΗΠΑ. Τι απέγιναν τα σχέδια εκείνα;

Σύμφωνα με αποκλειστικές πληροφορίες της Wall Street Journal έχουν μπει για τα καλά στον πάγο, με τον δισεκατομμυριούχο να επιχειρεί μάλιστα να κρατήσει δεσμούς με τον αντιπρόεδρο Τζέι Ντι Βανς, αλλά και να στρέφει το ενδιαφέρον ξανά στις επιχειρήσεις του.

Ο επικεφαλής των Tesla και SpaceX είχε ανακοινώσει τον περασμένο Ιούλιο τη δημιουργία του «America Party», ως εναλλακτική για ψηφοφόρους απογοητευμένους από τους Δημοκρατικούς και τους Ρεπουμπλικάνους.

Όμως, τις τελευταίες εβδομάδες λέει σε συνεργάτες του ότι θέλει να επικεντρωθεί στις επιχειρηματικές του δραστηριότητες και να μην αποξενώσει ισχυρούς συμμάχους του GOP.

Οι σχέσεις με τον αντιπρόεδρο των ΗΠΑ

Καθοριστικό ρόλο στην αλλαγή στάσης φαίνεται να παίζει η σχέση του με τον αντιπρόεδρο Τζέι Ντι Βανς, ο οποίος θεωρείται πιθανός διάδοχος του κινήματος MAGA στις επόμενες εκλογές.

Ο Μασκ έχει διαμηνύσει σε συνεργάτες ότι μια τρίτη πολιτική δύναμη θα μπορούσε να διαταράξει τη σχέση του με τον Vance, την ώρα που εξετάζει το ενδεχόμενο να στηρίξει οικονομικά μια ενδεχόμενη υποψηφιότητα του το 2028.

Στις εκλογές του 2024, ο Μασκ διέθεσε περίπου 300 εκατ. δολάρια για να ενισχύσει τον Ντόναλντ Τραμπ και άλλους Ρεπουμπλικάνους.

Από την εξαγγελία στην αναδίπλωση

Όταν ο Μασκ ανακοίνωσε τα σχέδιά του, είχε προκαλέσει την ειρωνεία του Τραμπ, ο οποίος χαρακτήρισε «ανέκδοτο» την «America Party». Ωστόσο, ο ίδιος ο δισεκατομμυριούχος μιλούσε για μια πολιτική κίνηση που θα «επανέφερε την ελευθερία στους ψηφοφόρους».

Στην πράξη, όμως, ούτε ο ίδιος ούτε η ομάδα του προχώρησαν σε συναντήσεις με συμβούλους που ειδικεύονται στην οργάνωση τρίτων κομμάτων.

Aκόμη και μια προγραμματισμένη τηλεδιάσκεψη ακυρώθηκε με το αιτιολογικό ότι ο Μασκ ήθελε να αφοσιωθεί στην επιχειρηματική του δραστηριότητα, όπως αναφέρει στο ρεπορτάζ της η WSJ.

Ο Τραμπ, οι συμβιβασμοί και τα συμβόλαια

Οι σχέσεις Μασκ – Τραμπ, που πέρασαν σοβαρότατη κρίση, όταν ο πρώτος εξαπέλυσε δριμύτατη επίθεση στο «μεγάλο, όμορφο νομοσχέδιο», δείχνουν τώρα να εξομαλύνονται.

Ο πρόεδρος έχει διαβεβαιώσει ότι θέλει οι εταιρείες του Μασκ να «ευημερούν», κρίνοντάς τες μάλιστα κρίσιμες για την άμυνα και τη NASA.

Την ίδια στιγμή, μια πρόσφατη εκτελεστική εντολή του Τραμπ ευνοεί τη SpaceX με πιο χαλαρούς κανονισμούς για τις εκτοξεύσεις πυραύλων.

Σενάρια και σιωπή

Παρότι ο Μασκ δεν έχει επισήμως αποσύρει το σχέδιο για κόμμα, οι κινήσεις του δείχνουν «πάγωμα».

Oι Libertarians τον καλούν να συνεργαστεί μαζί τους, υποστηρίζοντας ότι διαθέτουν την εμπειρία και τις δομές για να στηρίξει ένα τέτοιο εγχείρημα.

Ωστόσο, όπως σχολίασαν πηγές, «επικρατεί μια σχεδόν απόκοσμη σιωπή – δεν φαίνεται να κινείται τίποτα ούτε σε κρατικό ούτε σε τοπικό επίπεδο».

Εάν τελικά εγκαταλείψει οριστικά το σχέδιο, θα είναι μια σημαντική ανάσα για τους Ρεπουμπλικάνους ενόψει των ενδιάμεσων εκλογών. Ιστορικά, τα τρίτα κόμματα συχνά λειτουργούν ως «spoilers», αποσπώντας ψήφους από τους μεγάλους σχηματισμούς.

Για τον Βανς η στήριξη Μασκ μπορεί να αποδειχθεί καθοριστική στην πορεία προς το 2028.