Συνομιλίες Συρίας – Ισραήλ στο Παρίσι με αμερικανική μεσολάβηση

Ο Σύρος υπουργός Εξωτερικών Άσαντ αλ Σιμπάνι συναντήθηκε χθες Τρίτη στο Παρίσι με ισραηλινή αντιπροσωπεία, σε συνομιλίες που είχαν ως αντικείμενο την αποκλιμάκωση και τη σταθερότητα στην περιοχή.

Όπως μετέδωσε το επίσημο συριακό πρακτορείο ειδήσεων SANA, η συζήτηση επικεντρώθηκε στη νότια Συρία και στη δέσμευση για «μη επέμβαση στις εσωτερικές υποθέσεις» της χώρας.

Ο ρόλος των ΗΠΑ και η εύθραυστη εκεχειρία

Οι διαβουλεύσεις έγιναν με αμερικανική μεσολάβηση, στο πλαίσιο ευρύτερων διπλωματικών προσπαθειών για την ενίσχυση της ασφάλειας.

Η Ουάσιγκτον είχε ήδη διαδραματίσει κρίσιμο ρόλο στην κατάπαυση του πυρός που τέθηκε σε ισχύ στις 19 Ιουλίου, μετά από σφοδρές συγκρούσεις και ισραηλινά πλήγματα στη Δαμασκό.

Η Σουάιντα στο επίκεντρο

Οι συνομιλίες αφορούσαν κυρίως την επιτήρηση της εκεχειρίας στη Σουάιντα, περιοχή που κατοικείται από Δρούζους και έχει γίνει πεδίο συγκρούσεων με σουνιτικές φυλές. Σύμφωνα με ΜΚΟ, οι συγκρούσεις προκάλεσαν πάνω από 1.400 νεκρούς και οδήγησαν σε στρατιωτική επέμβαση του Ισραήλ.

Επιστροφή στη συμφωνία του 1974;

Στο τραπέζι τέθηκε και η πιθανή επαναφορά της συμφωνίας απεμπλοκής του 1974, που προέβλεπε τη δημιουργία ουδέτερης ζώνης ανάμεσα στις δύο χώρες.

Παρά το γεγονός ότι Συρία και Ισραήλ παραμένουν τεχνικά σε εμπόλεμη κατάσταση, οι επαφές δείχνουν προσπάθεια διατήρησης διαύλων επικοινωνίας.

Η μετά-Άσαντ εποχή και οι ισραηλινές επιχειρήσεις

Μετά την πτώση του Μπασάρ αλ Άσαντ τον περασμένο Δεκέμβριο και την άνοδο ισλαμιστικών δυνάμεων στη Δαμασκό, το Ισραήλ έχει εντείνει τις στρατιωτικές του επιχειρήσεις στο συριακό έδαφος.

Αεροπορικές επιδρομές και χερσαίες επιχειρήσεις στο νότο επιβεβαιώνουν ότι, παρά τις διπλωματικές κινήσεις, η ένταση παραμένει εύθραυστη.

