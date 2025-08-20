Σοκαριστικό εύρημα στο Μεξικό: 6 κεφάλια σε δρόμο μεταξύ Τλαξκάλα και Πουέμπλα

Έξι ανθρώπινα κεφάλια εντοπίστηκαν χθες, Τρίτη, σε δρόμο που συνδέει τις πολιτείες Τλαξκάλα και Πουέμπλα στο κεντρικό Μεξικό.

Το σοκαριστικό εύρημα, το οποίο έγινε από διερχόμενους οδηγούς, επιβεβαιώθηκε από τις εισαγγελικές αρχές στην Τλαξκάλα.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, τα θύματα ήταν άνδρες.

Six severed heads found on road in Mexico https://t.co/EiiD695n6n — BBC News (World) (@BBCWorld) August 20, 2025



Σημείωμα που δείχνει συμμορίες

Τύπος και τοπικές πηγές αναφέρουν ότι στο σημείο βρέθηκε σημείωμα, το οποίο αφήνει να εννοηθεί πως πρόκειται για ξεκαθάρισμα λογαριασμών αντίπαλων συμμοριών.

Οι συγκεκριμένες ομάδες δραστηριοποιούνται όχι μόνο στη διακίνηση ναρκωτικών, αλλά και στην παράνομη κλοπή φυσικού αερίου, φαινόμενο που έχει πάρει ανησυχητικές διαστάσεις τα τελευταία χρόνια.

Κλιμάκωση βίας σε «ήσυχες» περιοχές

Αν και οι πολιτείες Πουέμπλα και Τλαξκάλα δεν είχαν ως τώρα βιώσει την ένταση της βίας που συγκλονίζει βόρειες και παραθαλάσσιες περιοχές του Μεξικού, το συμβάν καταδεικνύει την εξάπλωση του φαινομένου.

Στην πόλη Κολίμα, στα δυτικά, εντοπίστηκαν επίσης χθες ανθρώπινα λείψανα, ενισχύοντας την ανησυχία για κλιμάκωση της εγκληματικότητας.

Χιλιάδες θύματα από τον «πόλεμο κατά των ναρκωτικών»

Η βία που συνδέεται με το οργανωμένο έγκλημα μαστίζει τη χώρα εδώ και σχεδόν δύο δεκαετίες.

Μόνο στις 30 Ιουνίου, στον βορειοδυτικό νομό Σιναλόα, βρέθηκαν 20 πτώματα, πέντε εκ των οποίων αποκεφαλισμένα. Από το 2006, όταν ξεκίνησε ο αμφιλεγόμενος «πόλεμος» κατά των ναρκωτικών, στο Μεξικό έχουν καταγραφεί πάνω από 450.000 ανθρωποκτονίες και τουλάχιστον 100.000 εξαφανίσεις, σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία.

Πηγές: BBC, ΑΠΕ – ΜΠΕ, AFP