Ιράν: Ένας νεκρός και εννέα τραυματίες από ισραηλινό πυρομαχικό που δεν είχε εξουδετερωθεί

Πυρομαχικό που δεν είχε εξουδετερωθεί κι ερρίφθη κατά τη διάρκεια του πολέμου 12 ημερών που εξαπέλυσε το Ισραήλ εναντίον του Ιράν τον Ιούνιο, εξερράγη με αποτέλεσμα να χάσει τη ζωή του ένας άνθρωπος στο δυτικό τμήμα της Ισλαμικής Δημοκρατίας, σύμφωνα επίσημο μέσο ενημέρωσης.

«Η έκρηξη βλήματος του σιωνιστικού καθεστώτος που δεν είχε πυροδοτηθεί έγινε (σ.σ. χθες) μετά το μεσημέρι κοντά στην πόλη Μπεϊρανσάχρ», στην επαρχία Λορεστάν, εξήγησε το επίσημο ιρανικό πρακτορείο ειδήσεων IRNA.

Ένας νεκρός και εννέα τραυματίες

Ο απολογισμός του «συμβάντος» κάνει λόγο για «έναν νεκρό και εννιά τραυματίες», που διακομίστηκαν και εισήχθησαν σε νοσοκομείο, πρόσθεσε το πρακτορείο, επικαλούμενο ανακοίνωση των Φρουρών της Επανάστασης, επίλεκτου σώματος των ιρανικών ενόπλων δυνάμεων.

Οι ΗΠΑ ανακοίνωσαν τον τερματισμό των εχθροπραξιών μεταξύ Ιράν και Ισραήλ την 24η Ιουνίου, δυο ημέρες αφού ενεπλάκησαν στη σύρραξη εξαπολύοντας βομβαρδισμούς εναντίον τριών ιρανικών πυρηνικών εγκαταστάσεων.

Ωστόσο δεν υπογράφτηκε καμιά επίσημη συμφωνία, παρά το τέλος των εχθροπραξιών. Κι έκτοτε, Ιρανοί αξιωματούχοι τονίζουν πως η Τεχεράνη παραμένει σε ετοιμότητα για νέα στρατιωτική αναμέτρηση.

Την Κυριακή ο Γιαχία Ραχίμ Σαφαβί, σύμβουλος του ανώτατου ιρανού ηγέτη, του αγιατολά Αλί Χαμενεΐ, δήλωσε χαρακτηριστικά στον Τύπο πως το Ιράν «καταρτίζει σχεδιασμούς για τα χειρότερα σενάρια».

Πηγή: ΑΠΕ – ΜΠΕ