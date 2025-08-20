Και η Λευκορωσία «υποψήφια» να φιλοξενήσει ένα πιθανό τετ-α-τετ Πούτιν και Ζελένσκι

Η Λευκορωσία μπορεί να οργανώσει μια ενδεχόμενη συνάντηση μεταξύ των Προέδρων Βολοντίμιρ Ζελένσκι και Βλαντίμιρ Πούτιν, εφόσον το ζητήσει η Μόσχα, σύμφωνα με δήλωση της εκπροσώπου Τύπου του Λευκορώσου ηγέτη, που επικαλείται η ρωσική εφημερίδα Vedomosti.

«Η Λευκορωσία δεν ζήτησε τον ρόλο του διαμεσολαβητή και δεν τον ζητά, αλλά αν είναι απαραίτητος για την ειρήνη στη φίλη μας δημοκρατία —είμαστε έτοιμοι να οργανώσουμε οποιαδήποτε συνάντηση», φέρεται να δήλωσε η Ναταλία Άισμοντ.

Ωστόσο, σημείωσε ότι το συγκεκριμένο θέμα δεν συζητήθηκε κατά την πρόσφατη τηλεφωνική συνομιλία του Προέδρου της Λευκορωσίας, Αλεξάντρ Λουκασένκο, με τον Αμερικανό Πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ.

