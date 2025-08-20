Επικοινωνία Τραμπ – Όρμπαν για το ενδεχόμενο να πραγματοποιηθεί στη Βουδαπέστη η συνάντηση Πούτιν και Ζελένσκι

Τη δήλωση αυτή έκανε ένας αξιωματούχος του Λευκού Οίκου.

Νωρίτερα δημοσίευμα του POLITICO υποστήριξε πως ο Λευκός Οίκος σχεδιάζει μια πιθανή τριμερή συνάντηση μεταξύ των προέδρων των ΗΠΑ, της Ρωσίας και της Ουκρανίας στην πρωτεύουσα της Ουγγαρίας, ως το επόμενο βήμα στις διαπραγματεύσεις για τον τερματισμό του πολυετούς πολέμου, σύμφωνα με αξιωματούχο της διοίκησης Τραμπ και πρόσωπο με στενές σχέσεις με τον Λευκό Οίκο.

Η εκπρόσωπος Τύπου του Λευκού Οίκου, Κάρολαϊν Λέβιτ δεν επιβεβαίωσε, ούτε όμως απέρριψε το ενδεχόμενο.

Πηγή: ΑΠΕ – ΜΠΕ, POLITICO

