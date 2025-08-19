Πολύνεκρο τροχαίο με λεωφορείο στο Αφγανιστάν – Τουλάχιστον 71 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους

Περισσότεροι από 70 άνθρωποι σκοτώθηκαν σε τροχαίο δυστύχημα στην επαρχία Χεράτ του δυτικού Αφγανιστάν, ανακοίνωσαν σήμερα οι τοπικές αρχές.

Μεταξύ των θυμάτων είναι και 17 παιδιά.

Το δυστύχημα σημειώθηκε αργά το βράδυ της Τρίτης, όταν ένα λεωφορείο που μετέφερε στην Καμπούλ μετανάστες που επρόκειτο να απελαθούν συγκρούστηκε με ένα φορτηγό και ένα μηχανάκι και τυλίχθηκε στις φλόγες, είπε ο εκπρόσωπος της τοπικής κυβέρνησης Αχμαντουλάχ Μουτάκι.

DEADLY BUS CRASH IN AFGHANISTAN KILLS AT LEAST 71 A bus carrying deported migrants caught fire after colliding with a truck and motorcycle in Herat province. At least 71 people are confirmed dead. Source: AZintel pic.twitter.com/6IfCOMz47v — Mario Nawfal (@MarioNawfal) August 19, 2025

Σύμφωνα με τον εκπρόσωπο, οι νεκροί είναι τουλάχιστον 71.

Η αστυνομία ανέφερε ότι «λόγω υπερβολικής ταχύτητας και αμέλειας (το λεωφορείο) ξέφυγε από την πορεία του και συγκρούστηκε σφοδρά με ένα φορτηγό».

Πηγή: ΑΠΕ – ΜΠΕ