Ουάνγκ Γι: «Εταίροι, όχι αντίπαλοι» – Σε τροχιά εξομάλυνσης οι διμερείς σχέσεις Ινδίας και Κίνας

Η Ινδία και η Κίνα θα πρέπει να βλέπουν η μία την άλλη ως «εταίρους» και όχι ως «αντιπάλους ή απειλές», δήλωσε τη Δευτέρα ο Κινέζος υπουργός Εξωτερικών Ουάνγκ Γι, κατά την άφιξή του στο Νέο Δελχί για διήμερη επίσκεψη.

Ο επικεφαλής της κινεζικής διπλωματίας συναντήθηκε με τον Ινδό ομόλογό του Σ. Τζαϊσανκάρ — μόλις η δεύτερη τέτοια συνάντηση μεταξύ των δύο πλευρών από το 2020, όταν θανατηφόρες συγκρούσεις στην κοιλάδα Γκαλουάν στο Λαντάκ, μια αμφισβητούμενη ορεινή συνοριακή περιοχή στα Ιμαλάια, οδήγησαν σε πλήρη κατάρρευση των σχέσεων.

Σταθερότητα στα σύνορα Κίνας – Ινδίας

Οι σχέσεις πλέον ακολουθούν μια «θετική πορεία» προς τη συνεργασία, δήλωσε ο Ουάνγκ πριν τη συνάντησή του με τον Ινδό Πρωθυπουργό Ναρέντρα Μόντι την Τρίτη.

Ο Τζαϊσανκάρ ανέφερε ότι Ινδία και Κίνα προσπαθούν να «προχωρήσουν πέρα από μια δύσκολη περίοδο στις σχέσεις τους».

Οι δύο ομόλογοι συζήτησαν μια σειρά διμερών θεμάτων, από το εμπόριο μέχρι τα προσκυνήματα και την ανταλλαγή δεδομένων για ποτάμια.

Ο Ουάνγκ συναντήθηκε επίσης την Τρίτη με τον Σύμβουλο Εθνικής Ασφαλείας της Ινδίας, Ατζίτ Ντοβάλ, για τις συνεχιζόμενες διαπραγματεύσεις σχετικά με την επίλυση της συνοριακής διαφοράς των δύο χωρών.

«Είμαστε στην ευχάριστη θέση να ανακοινώσουμε ότι η σταθερότητα έχει πλέον αποκατασταθεί στα σύνορα», δήλωσε ο Ουάνγκ κατά τη διάρκεια της συνάντησης σε επίπεδο αντιπροσωπειών με τον Ντοβάλ.

«Τα πισωγυρίσματα που αντιμετωπίσαμε τα τελευταία χρόνια δεν ήταν προς το συμφέρον μας», πρόσθεσε.

Τι ανέφερε ο Ινδός ΥΠΕΞ

Στις δηλώσεις του μετά τη συνάντηση με τον Ουάνγκ τη Δευτέρα, ο Τζαϊσανκάρ ανέφερε ότι οι συνομιλίες θα περιλάβουν και τις παγκόσμιες εξελίξεις.

«Επιδιώκουμε μια δίκαιη, ισορροπημένη και πολυπολική παγκόσμια τάξη, συμπεριλαμβανομένης μιας πολυπολικής Ασίας», δήλωσε.

«Ο μεταρρυθμισμένος πολυμερής κόσμος είναι η απαίτηση της εποχής. Στο τρέχον περιβάλλον, είναι προφανώς επιτακτική ανάγκη να διατηρηθεί και να ενισχυθεί η σταθερότητα στην παγκόσμια οικονομία», πρόσθεσε.

Εξομάλυνση των διμερών σχέσεων

Η επίσκεψη θεωρείται ως το πιο πρόσφατο σημάδι μιας απόψυξης στις σχέσεις των δύο πυρηνικά εξοπλισμένων γειτόνων.

Η Ινδία και η Κίνα είχαν συμφωνήσει πέρσι τον Οκτώβριο σε ρυθμίσεις περιπολίας για την αποκλιμάκωση της έντασης κατά μήκος της αμφισβητούμενης συνοριακής γραμμής στα Ιμαλάια.

Έκτοτε, οι δύο πλευρές έχουν λάβει σειρά μέτρων για την ομαλοποίηση των σχέσεων, συμπεριλαμβανομένης της επανέναρξης των προσκυνημάτων στην Αυτόνομη Περιοχή του Θιβέτ από Ινδούς επισκέπτες, καθώς και της επανέναρξης των θεωρήσεων (βίζας) για Κινέζους τουρίστες από την Ινδία και της επανέναρξης συνομιλιών για το άνοιγμα συνοριακού εμπορίου μέσω καθορισμένων περασμάτων.

Υπάρχουν επίσης αναφορές ότι οι απευθείας πτήσεις μεταξύ των δύο χωρών θα ξαναρχίσουν εντός του έτους.

Προετοιμάζεται το έδαφος για επίσκεψη Μόντι στην Κίνα

Οι συναντήσεις του Ουάνγκ αναμένεται να προετοιμάσουν το έδαφος για την πρώτη επίσκεψη του Μόντι στην Κίνα εδώ και επτά χρόνια, αργότερα αυτόν τον μήνα, για να παραστεί στη σύνοδο κορυφής του Οργανισμού Συνεργασίας της Σαγκάης (SCO), μιας περιφερειακής συμμαχίας ασφάλειας.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο Μόντι ίσως πραγματοποιήσει και διμερείς συνομιλίες με τον Πρόεδρο της Κίνας Σι Τζινπίνγκ, αν και καμία πλευρά δεν το έχει επιβεβαιώσει επίσημα.

Δεν συμβαίνει το ίδιο με τις ΗΠΑ

Η προσέγγιση μεταξύ των δύο χωρών συμβαίνει εν μέσω επιδείνωσης των σχέσεων της Ινδίας με τις Ηνωμένες Πολιτείες.

Νωρίτερα αυτόν τον μήνα, ο Πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ επέβαλε πρόσθετο δασμό 25% στις ινδικές εισαγωγές λόγω αγοράς ρωσικού πετρελαίου και όπλων, ανεβάζοντας τον συνολικό δασμό στο 50% — το υψηλότερο στην Ασία.

Τη Δευτέρα, ο Εμπορικός Σύμβουλος του Λευκού Οίκου Πίτερ Ναβάρο έγραψε άρθρο στους Financial Times, στο οποίο κατηγορεί την Ινδία ότι «συνεργάζεται στενά με τη Ρωσία και την Κίνα».

«Η Ινδία λειτουργεί ως παγκόσμιος διαμεσολαβητής για το ρωσικό πετρέλαιο, μετατρέποντας πετρέλαιο υπό εμπάργκο σε εξαγώγιμα προϊόντα υψηλής αξίας και παρέχοντας στη Μόσχα τα δολάρια που χρειάζεται», έγραψε ο Ναβάρο.

«Αν η Ινδία θέλει να αντιμετωπίζεται ως στρατηγικός εταίρος των ΗΠΑ, πρέπει να αρχίσει να συμπεριφέρεται ανάλογα», πρόσθεσε.

Με πληροφορίες από BBC