Ιταλία: Πέθανε το 6χρονο κοριτσάκι που είχε φτάσει στη Λαμπεντούζα μετά από 5 ημέρες σε ένα σαπιοκάραβο χωρίς νερό και φαγητό

Κόσμος

REUTERS/Borja Suarez/File Photo

Το άτυχο παιδί είχε φτάσει στο νησί με τη μητέρα του στις 8 Αυγούστου

Πέθανε σήμερα το απόγευμα το 6χρονο κοριτσάκι που είχε φτάσει, με την μητέρα του, στις 8 Αυγούστου στο νησί της Λαμπεντούζα.

Το κοριτσάκι, με καταγωγή από την Γουινέα, είχε ταξιδέψει επί πέντε ημέρες σε σαπιοκάραβο με πολλούς άλλους μετανάστες και πρόσφυγες, χωρίς νερό και φαγητό.

Αμέσως μετά την άφιξή της και την παροχή πρώτων βοηθειών, η μικρή είχε μεταφερθεί σε παιδιατρικό νοσοκομείο της πρωτεύουσας της Σικελίας, Παλέρμο, όπου είχε εισαχθεί στην μονάδα εντατικής θεραπείας.

Σήμερα μεταφέρθηκαν στον Ακράγαντα της Σικελίας δεκα σοροί μεταναστών και προσφύγων που έχασαν την ζωή τους κατά τον διάπλου της κεντρικής Μεσογείου, την περασμένη εβδομάδα.

Πηγή: ΑΠΕ – ΜΠΕ

