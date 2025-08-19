Logo Image

Παρίσι: «Απαράδεκτη» η δήλωση Νετανιάχου ότι ο Μακρόν υποδαυλίζει τον αντισημιτισμό

Κόσμος

Παρίσι: «Απαράδεκτη» η δήλωση Νετανιάχου ότι ο Μακρόν υποδαυλίζει τον αντισημιτισμό

Κοινή συνέντευξη Τύπου Μακρόν – Νετανιάχου στην Ιερουσαλήμ, 24/10/2023. Φωτ. Christophe Ena/ Pool via REUTERS

Η επιστολή του Ισραηλινού πρωθυπουργού προς τον Μακρόν «δεν θα μείνει αναπάντητη» ανέφερε το Μέγαρο των Ηλυσίων.

Με σφοδρότητα απάντησε η γαλλική προεδρία στην κατηγορία που απηύθυνε προς τον Εμανουέλ Μακρόν ο Μπενιαμίν Νετανιάχου, ότι «υποδαυλίζει τον αντισημιτισμό» στη Γαλλία όταν ζητά να αναγνωριστεί διεθνώς το κράτος της Παλαιστίνης.

Τα Ηλύσια Πεδία απέρριψαν την κατηγορία χαρακτηρίζοντάς την «λανθασμένη» και «απαράδεκτη». Η επιστολή του Ισραηλινού πρωθυπουργού προς τον Μακρόν «δεν θα μείνει αναπάντητη» ανέφερε το Μέγαρο των Ηλυσίων. «Η Δημοκρατία προστατεύει και θα προστατεύει πάντα τους συμπατριώτες μας εβραϊκού θρησκεύματος», πρόσθεσε.

«Η εποχή μας απαιτεί σοβαρότητα και υπευθυνότητα, όχι γενικεύσεις και χειραγώγηση», πρόσθεσε η γαλλική προεδρία στην ανακοίνωσή της.

Ακολουθήστε μας στο Messenger και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις!
Ακολουθήστε μας στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις!
Κάντε λήψη της εφαρμογής της «Ν» στο App Store!
android Κάντε λήψη της εφαρμογής της «Ν» στο Google Play!
Ακολουθήστε μας στο επίσημο κανάλι της «Ν» στο Viber
Ακολουθήστε μας στο επίσημο κανάλι της «Ν» στο Youtube