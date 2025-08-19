Παρίσι: «Απαράδεκτη» η δήλωση Νετανιάχου ότι ο Μακρόν υποδαυλίζει τον αντισημιτισμό

Με σφοδρότητα απάντησε η γαλλική προεδρία στην κατηγορία που απηύθυνε προς τον Εμανουέλ Μακρόν ο Μπενιαμίν Νετανιάχου, ότι «υποδαυλίζει τον αντισημιτισμό» στη Γαλλία όταν ζητά να αναγνωριστεί διεθνώς το κράτος της Παλαιστίνης.

Τα Ηλύσια Πεδία απέρριψαν την κατηγορία χαρακτηρίζοντάς την «λανθασμένη» και «απαράδεκτη». Η επιστολή του Ισραηλινού πρωθυπουργού προς τον Μακρόν «δεν θα μείνει αναπάντητη» ανέφερε το Μέγαρο των Ηλυσίων. «Η Δημοκρατία προστατεύει και θα προστατεύει πάντα τους συμπατριώτες μας εβραϊκού θρησκεύματος», πρόσθεσε.

«Η εποχή μας απαιτεί σοβαρότητα και υπευθυνότητα, όχι γενικεύσεις και χειραγώγηση», πρόσθεσε η γαλλική προεδρία στην ανακοίνωσή της.