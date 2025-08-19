Λευκός Οίκος: Ο Τραμπ εξακολουθεί να μιλά για τις εγγυήσεις ασφαλείας με τη Μόσχα – Θολό τοπίο για τη συνάντηση με Ζελένσκι

Θολό παραμένει το τοπίο τόσο για τις εγγυήσεις ασφαλείας και κυρίως για την πιθανότητα υλοποίησης μιας τριμερούς συνάντησης Τραμπ – Πούτιν – Ζελένσκι, (και) μετά την απογευματινή ενημέρωση του Λευκού Οίκου από την εκπρόσωπο, Κάρολιν Λέβιτ.

Πολλές από τις ερωτήσεις στην αποψινή συνέντευξη Τύπου περιεστράφησαν γύρω από τη σύγχυση που έχουν τελικά προκαλέσει οι συναντήσεις που προωθεί ο Πρόεδρος Τραμπ

Η Λέβιτ δεν παρέσχε συγκεκριμένες λεπτομέρειες σχετικά με το τι ακριβώς οδηγεί τον Λευκό Οίκο να πιστεύει ότι μια συνάντηση μεταξύ Πούτιν και Ζελένσκι είναι πιθανή.

Αρκέστηκε να πει ότι αυτό προκύπτει αό τις συνομιλίες του Προέδρου Τραμπ

Δεν είναι επίσης σαφές ποιος είναι ο ρόλος που θα διαδραματίσει ο ίδιος ο Τραμπ. Η θέση του Λευκού Οίκου είναι ότι μια διμερής συνάντηση μεταξύ των ηγετών αποτελεί προϋπόθεση για οποιαδήποτε επακόλουθη τριμερή συνάντηση στην οποία θα συμμετέχουν οι ΗΠΑ.

Η Λέβιτ απέδωσε την έλλειψη σαφήνειας στην «ευαίσθητη» φύση των λεπτομερειών και των διαπραγματεύσεων που λαμβάνουν χώρα στο παρασκήνιο.

H Λέβιτ ρωτήθηκε επίσης ποίου ιδέα ήταν να πραγματοποιηθεί μια διμερής συνάντηση μεταξύ Πούτιν και του Ζελένσκι, αντί μίας τριμερούς που θα περιλαμβάνει και τον Τραμπ, σχέδιο που ο Αμερικανός Πρόεδρος πρωτοανέφερε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης χθες, Δευτέρα.

Απάντησε ότι η απόφαση αυτή προέκυψε μέσα από συνομιλίες με τον Πούτιν, τον Ζελένσκι και τους Ευρωπαίους ηγέτες τη Δευτέρα.

Όλοι συμφώνησαν ότι θα ήταν καλό να καθίσουν οι δύο αυτοί ηγέτες στο ίδιο τραπέζι, και «ο πρόεδρος αναμένει ότι αυτό θα συμβεί», είπε.

Όταν ρωτήθηκε για τις δηλώσεις του Κρεμλίνου ότι ο Πούτιν δεν έχει συμφωνήσει σε μια διμερή συνάντηση παρα μόνο με τον Ζελένσκι τηλεφωνικά, διαβεβαίωσε τον δημοσιογράφο ότι η κυβέρνηση Τραμπ εργάζεται για να πραγματοποιηθεί αυτή η συνάντηση.

Μάλιστα ανέφερε ότι ο Πούτιν υποσχέθηκε στον Πρόεδρο Τραμπ τη συνάντηση με Ζελένσκι.

Οσον αφορά στις εγγυήσεις Ασφαλείας, η Λέβιτ δήλωσε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες μπορούν να βοηθήσουν στον συντονισμό τους και ότι ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ έχει δώσει εντολή στην ομάδα εθνικής ασφαλείας του να συνεργαστεί με την Ευρώπη.

Συνεχίζει να μιλά με Μόσχα για τις εγγυήσεις ασφαλείας

«Ο Πρόεδρος έχει δηλώσει οριστικά ότι οι αμερικανικές δυνάμεις δεν θα βρίσκονται επί του εδάφους στην Ουκρανία, αλλά σίγουρα μπορούμε να βοηθήσουμε στον συντονισμό και ίσως να παρέχουμε άλλα μέσα εγγυήσεων ασφαλείας στους Ευρωπαίους συμμάχους μας», δήλωσε η εκπρόσωπος

Και πάλι όμως υπήρχε ένα θολό σημείο:

Οταν ρωτήθηκε εάν οι Ρώσοι έχουν απαντήσει στο σημείο που αφορά τις εγγυήσεις ασφαλείας για την Ουκρανία από την Ευρώπη και τις ΗΠΑ, η Λέβιτ δεν εμφάνισε κάτι ως τετελεσμένο, λέγοντας ότι ο Τραμπ «εξακολουθεί να μιλάει με τη Ρωσία για τις εγγυήσεις».

Ισως η πιο καθαρή τοποθέτησή της αφορούσε τον αποκλεισμό του ενδεχομένου αμερικανικής στρατιωτικής περιουσίας στην Ουκρανία: «Μπορώ να σας πω ότι ο Πρόεδρος έχει αποκλείσει οριστικά το ενδεχόμενο στρατιωτικής παρουσίας», προσθέτοντας ότι ο Τραμπ ίσως διερευνήσει άλλες επιλογές στρατιωτικής υποστήριξης.