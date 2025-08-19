«Πλέον έχουμε δύο φύλα» – Στο Στρασβούργο διεμφυλική δικαστής κατά της Βρετανίας

Η πρώτη διεμφυλική δικαστής του Ηνωμένου Βασιλείου έχει ξεκινήσει υπόθεση κατά του κράτους στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, αμφισβητώντας τη διαδικασία που οδήγησε στην απόφαση του βρετανικού Ανωτάτου Δικαστηρίου σχετικά με το βιολογικό φύλο.

Η δικαστής Βικτώρια ΜακΚλάουντ, η οποία εργάζεται πλέον ως στρατηγικός σύμβουλος σε νομικές υποθέσεις στη W-Legal, ζητά επανεξέταση της υπόθεσης, υποστηρίζοντας ότι το Ανώτατο Δικαστήριο παραβίασε τα δικαιώματά της βάσει του Άρθρου 6 της Ευρωπαϊκής Σύμβασης για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου (δικαίωμα σε δίκαιη δίκη), επειδή αρνήθηκε να ακούσει τη δική της μαρτυρία και δεν έλαβε υπόψη καμία κατάθεση από άλλους διεμφυλικούς ανθρώπους ή οργανώσεις.

Η προσφυγή έρχεται τη στιγμή που η οργάνωση For Women Scotland, η οποία είχε φέρει την υπόθεση στο Ανώτατο Δικαστήριο, ανακοίνωσε ότι μηνύει τη σκωτσέζικη κυβέρνηση, κατηγορώντας την ότι δεν συμμορφώνεται με την απόφαση του Απριλίου —ιδίως σε ό,τι αφορά την πολιτική για τα σχολεία και τις φυλακές.

Η απόφαση του Ανωτάτου Δικαστηρίου

Το Ανώτατο Δικαστήριο του Ηνωμένου Βασιλείου είχε αποφανθεί τον Απρίλιο ότι ο νομικός ορισμός της “γυναίκας” στον Νόμο για την Ισότητα του 2010 δεν περιλαμβάνει τις διεμφυλικές γυναίκες που διαθέτουν Πιστοποιητικό Αναγνώρισης Φύλου (GRC). Κατόπιν αυτού, η καθοδήγηση από την αρμόδια αρχή ισότητας ερμηνεύτηκε ως γενική απαγόρευση για τα διεμφυλικά άτομα να χρησιμοποιούν τουαλέτες και υπηρεσίες που αντιστοιχούν στο φύλο με το οποίο ταυτίζονται.

Πέρυσι, η ΜακΚλάουντ είχε ζητήσει άδεια να παρέμβει στη διαδικασία της υπόθεσης, επιχειρηματολογώντας ότι η απόφαση θα επηρέαζε σημαντικά τα νομικά δικαιώματα των διεμφυλικών γυναικών με GRC — αλλά η αίτησή της απορρίφθηκε.

Το δικαστήριο αποδέχτηκε παρεμβάσεις μόνο από οργανώσεις με επικριτική στάση απέναντι στη θεωρία του κοινωνικού φύλου, όπως οι Sex Matters, η LGB Alliance, το The Lesbian Project και οι Scottish Lesbians.

Η νομική βάση της προσφυγής

Η ΜακΚλάουντ, με τη στήριξη του Trans Legal Clinic και της W-Legal, δήλωσε ότι η προσφυγή βασίζεται στα άρθρα 6, 8 και 14 της ΕΣΔΑ — δηλαδή το δικαίωμα σεβασμού της προσωπικής και οικογενειακής ζωής, το δικαίωμα σε δίκαιη δίκη, και η απαγόρευση διακρίσεων.

«Ούτε εκπροσώπηση, ούτε καταθέσεις υπήρχαν από εμάς, την ομάδα των 8.500 ανθρώπων με GRC που έχουν διαγνωστεί ως τρανς. Η αίτησή μου απορρίφθηκε. Το δικαστήριο δεν έδωσε καμία αιτιολόγηση», δήλωσε η ΜακΚλάουντ.

Πρόσθεσε επίσης ότι: «Το δικαστήριο αντέστρεψε το φύλο μου —και 8.500 άλλων— για το σύνολο της νομοθεσίας περί ισότητας… Πλέον έχουμε δύο φύλα ταυτόχρονα. Μας λένε ότι πρέπει να χρησιμοποιούμε επικίνδυνους χώρους, όπως ανδρικά αποδυτήρια και τουαλέτες, ενώ έχουμε γυναικεία ανατομία. Αν πέσουμε θύματα βιασμού, πρέπει να πάμε σε κέντρο στήριξης για άνδρες. Μας κάνουν σωματικό έλεγχο άνδρες αστυνομικοί —για να “προστατεύσουν” τις γυναίκες αστυνομικούς, υποθέτω, από τη γυναικεία μας ανατομία».

Η απόφαση του Ανωτάτου Δικαστηρίου έχει εκτεταμένες επιπτώσεις για παρόχους υπηρεσιών, δημόσιους φορείς και επιχειρήσεις. Οι περισσότεροι περιμένουν την επικαιροποιημένη Κατευθυντήρια Οδηγία για Δημόσιους Φορείς από την Επιτροπή Ισότητας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων (EHRC). Ωστόσο, αυτή έχει ήδη δεχτεί κριτική από κορυφαίες φιλανθρωπικές οργανώσεις για το σύντομο διάστημα διαβούλευσης.

Πυρά από οργανώσεις κατά της σκωτσέζικης κυβέρνησης

Οι οργανώσεις For Women Scotland και Sex Matters κατηγορούν τη σκωτσέζικη κυβέρνηση ότι καθυστερεί την εφαρμογή της απόφασης, επικαλούμενες «εξαιρετικά ισχυρή αντίσταση» στην ετυμηγορία.

Η σκωτσέζικη κυβέρνηση έχει δηλώσει επανειλημμένα ότι αναμένει την αναθεωρημένη καθοδήγηση της EHRC, αλλά σύμφωνα με τη Sunday Times, η For Women Scotland υπέβαλε αίτηση στο Δικαστήριο του Εδιμβούργου ζητώντας την ακύρωση της πολιτικής που επιτρέπει σε διεμφυλικά άτομα στα σχολεία να χρησιμοποιούν τις τουαλέτες και τα αποδυτήρια που αντιστοιχούν στο φύλο με το οποίο ζουν, καθώς και της πολιτικής των φυλακών που επιτρέπει, υπό αξιολόγηση κινδύνου, την κράτηση κάποιων τρανς γυναικών σε γυναικείες φυλακές.

Σύμφωνα με πηγές που γνωρίζουν τη διαδικασία, ο αναθεωρημένος οδηγός αναμένεται να παραδοθεί αυτή την εβδομάδα στην Υπουργό Ισότητας Μπρίτζετ Φίλιπσον. Μετά την έγκρισή του, θα κατατεθεί στο Κοινοβούλιο για 40 ημέρες, όπως προβλέπεται για όλα τα νομοθετικά εργαλεία. Σε αυτό το διάστημα, τα μέλη του κοινοβουλίου ή της Βουλής των Λόρδων μπορούν να υποβάλουν πρόταση για την απόρριψή του —αν και στην πράξη αυτό είναι σπάνιο.

Νωρίτερα αυτόν τον μήνα, ο πρόεδρος της EHRC, Τζον Κερκπάτρικ, ανάρτησε ένα μπλογκ ως απάντηση σε επικριτικά δημοσιεύματα, απορρίπτοντας τις κατηγορίες περί καθυστέρησης και υπερασπιζόμενος τη χρήση τεχνητής νοημοσύνης για την επεξεργασία των σχολίων στη διαβούλευση:

«Η χρήση εποπτευόμενης τεχνητής νοημοσύνης παράλληλα με νομική ανάλυση από ειδικούς είναι μια υπεύθυνη και ευρέως χρησιμοποιούμενη προσέγγιση που μας επιτρέπει να εξετάσουμε κατάλληλα όλες τις απαντήσεις και ταυτόχρονα να παραδώσουμε την καθοδήγηση που χρειάζονται επειγόντως οι δημόσιοι φορείς», δήλωσε.

Με πληροφορίες από Guardian