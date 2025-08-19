Όρμπαν για οικοδεσπότη της τριμερούς εξετάζει ο Λευκός Οίκος

Ο Λευκός Οίκος σχεδιάζει μια πιθανή τριμερή συνάντηση μεταξύ των προέδρων των ΗΠΑ, της Ρωσίας και της Ουκρανίας στην πρωτεύουσα της Ουγγαρίας, τη Βουδαπέστη, ως το επόμενο βήμα στις διαπραγματεύσεις για τον τερματισμό του πολυετούς πολέμου, σύμφωνα με αξιωματούχο της διοίκησης Τραμπ και πρόσωπο με στενές σχέσεις με τον Λευκό Οίκο, σύμφωνα με το POLITICO.

Η Μυστική Υπηρεσία των ΗΠΑ (Secret Service) προετοιμάζεται για τη σύνοδο στην κεντροευρωπαϊκή χώρα, την οποία κυβερνά ο Πρωθυπουργός Βίκτορ Όρμπαν — στενός σύμμαχος του Προέδρου Ντόναλντ Τραμπ από την πρώτη του θητεία.

Εκπρόσωπος του Λευκού Οίκου δεν απάντησε άμεσα σε αίτημα για σχολιασμό.

Αν και η Μυστική Υπηρεσία εξετάζει πολλαπλές τοποθεσίες και το τελικό μέρος μπορεί να αλλάξει, η Βουδαπέστη φαίνεται να αναδεικνύεται ως πρώτη επιλογή του Λευκού Οίκου, δήλωσαν οι δύο πηγές, που μίλησαν υπό τον όρο της ανωνυμίας λόγω της εμπιστευτικότητας των συζητήσεων, αναφέρει το δημοσίευμα του POLITICO.

Η εκπρόσωπος του Λευκού Οίκου, Κάρολαϊν Λέβιτ δεν διέψευσε ούτε επιβεβαίωσε τα σενάρια για καμία τοποθεσία, όταν ρωτήθηκε συγκεκριμένα για την περίπτωση της Βουδαπέστης.

Τα πιθανά σενάρια για τον τόπο συνάντησης

Ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν δήλωσε στον Τραμπ ότι προτιμά τη Μόσχα, ενώ ο Γάλλος πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν προώθησε τη Γενεύη ως ιδανικό τόπο συνάντησης. Μη θέλοντας να μείνει εκτός, ο Υπουργός Εξωτερικών της Ελβετίας υποσχέθηκε «ασυλία» στον Πούτιν σχετικά με το διεθνές ένταλμα για εγκλήματα πολέμου, αν επιλεγεί η χώρα που φημίζεται για την ουδετερότητά της.

Ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι απέρριψε την επιλογή της Μόσχας, σύμφωνα με στενό του σύμβουλο.

Η Ελβετία είχε νωρίτερα ανακοινώσει ότι θα παρείχε ασυλία στον Βλαντίμιρ Πούτιν, εάν εκείνος επισκεπτόταν τη χώρα για διαπραγματεύσεις για την ειρήνη στην Ουκρανία, παρά το ένταλμα σύλληψης σε βάρος από το Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο.

Η Ουγγαρία θα ήταν άβολη επιλογή για την Ουκρανία, καθώς παραπέμπει στο Μνημόνιο της Βουδαπέστης του 1994, με το οποίο οι ΗΠΑ, το Ηνωμένο Βασίλειο και η Ρωσία δεσμεύτηκαν να εγγυηθούν την ανεξαρτησία, την κυριαρχία και τα σύνορα της Ουκρανίας, με αντάλλαγμα την παράδοση των πυρηνικών της όπλων. Η ρωσική επίθεση του Πούτιν το 2014 κατέστησε τη συμφωνία άνευ σημασίας, αφού κανένας από τους υπογράφοντες δεν παρενέβη στρατιωτικά για να αντικρούσει τις επιθέσεις.

