Ο Ζελένσκι απέρριψε την πρόταση Πούτιν για συνάντηση στη Μόσχα

Ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένκσι απέρριψε την πρόταση Πούτιν για συνάντηση στη Μόσχα, σύμφωνα με σύμβουλο του Ουκρανού ηγέτη. Ο Ζελένσκι είχε δηλώσει εχθές πως είναι έτοιμος να συναντηθεί με τον Ρώσο πρόεδρο, μετά την συνάντηση που είχε με τον Ντόναλντ Τραμπ και του Ευρωπαίους ηγέτες.

«Ο Πούτιν ανέφερε τη Μόσχα» κατά τη διάρκεια αυτής της τηλεφωνικής επικοινωνίας χθες, ανέφερε σήμερα μία από αυτές τις πηγές στο Γαλλικό Πρακτορείο Ειδήσεων (AFP).

Ο Ντόναλντ Τραμπ τηλεφώνησε στον Βλαντίμιρ Πούτιν κατά τη διάρκεια των διαπραγματεύσεων στον Λευκό Οίκο με τον Βολοντίμιρ Ζελένσκι και Ευρωπαίους ηγέτες, υποστηρικτές του Κιέβου έναντι της Ρωσίας.

«Όχι» και από τους Ευρωπαίους στην επιλογή της Μόσχας

Από την πλευρά τους, οι Ευρωπαίοι ηγέτες είπαν στον Αμερικανό πρόεδρο ότι η επιλογή μιας συνάντησης στη Μόσχα «δεν φαίνεται να είναι καλή ιδέα», διευκρίνισε μια διπλωματική πηγή που πρόσκειται στις συζητήσεις.

Αυτή η διμερής σύνοδος αναμένεται καταρχάς έως τα τέλη Αυγούστου, ωστόσο καμία συμφωνία δεν έχει επιτευχθεί σχετικά με την περιοχή που θα τη φιλοξενήσει, διευκρίνισε εντούτοις στο Γαλλικό Πρακτορείο μία από τις πηγές με γνώση του θέματος.

Ο Ρώσος πρόεδρος ανέφερε στον Ντόναλντ Τραμπ χθες ότι θα ήταν ανοικτός στην «ιδέα» απευθείας συνομιλιών με την Ουκρανία, σύμφωνα με τον διπλωματικό σύμβουλο του Κρεμλίνου Γιούρι Ουσακόφ, όπως μεταδίδουν ρωσικά πρακτορεία ειδήσεων.

Ο υπουργός Εξωτερικών της Ρωσίας Σεργκέι Λαβρόφ εκτίμησε σήμερα πως κάθε συνάντηση μεταξύ των προέδρων της Ρωσίας και της Ουκρανίας θα πρέπει να προετοιμαστεί «πολύ προσεκτικά».

Η Ελβετία είχε νωρίτερα ανακοινώσει ότι θα παρείχε ασυλία στον Βλαντίμιρ Πούτιν, εάν εκείνος επισκεπτόταν τη χώρα για διαπραγματεύσεις για την ειρήνη στην Ουκρανία, παρά το ένταλμα σύλληψης σε βάρος από το Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο.

Με πληροφορίες από BBC, ΑΠΕ – ΜΠΕ