Το δώρο του Ζελένσκι στον Τραμπ – Η αντίδραση του Αμερικανού προέδρου (Βίντεο)

Ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι χάρισε στον Αμερικανό ομόλογό του Ντόναλντ Τραμπ ένα μπαστούνι του γκολφ που ανήκε σε έναν τραυματισμένο Ουκρανό στρατιώτη κατά τη διάρκεια της επίσκεψής του στην Ουάσινγκτον αυτή την εβδομάδα, όπως ανακοίνωσε το Κίεβο την Τρίτη.

Το μπαστούνι ανήκε στον Κοστιάντιν Καρτάβτσεφ, στρατιώτη που «έχασε το πόδι του τους πρώτους μήνες της ρωσικής εισβολής, ενώ έσωζε συμπολεμιστές του», αναφέρει σε δελτίου Τύπου της η ουκρανική προεδρία. Ο Ζελένσκι έδειξε επίσης στον Τραμπ βίντεο με τον Καρτάβτσεφ.

During the meeting, Zelenskyy showed a video message from Kartavtsev. The US leader made a video in return. 2/2 pic.twitter.com/nPStTwauOM — UNITED24 Media (@United24media) August 19, 2025

Η αντίδραση του Αμερικανού προέδρου

Ο Τραμπ, φανατικός παίκτης του γκολφ και ιδιοκτήτης αρκετών γηπέδων, αποδέχθηκε το δώρο και, σε αντάλλαγμα, χάρισε στον Ζελένσκι τα «συμβολικά κλειδιά του Λευκού Οίκου», σύμφωνα με το γραφείο του Ουκρανού προέδρου.

Σε ένα βίντεο που έδωσε σήμερα στη δημοσιότητα ο σύλλογος United by Golf Club, στην οποία είναι μέλος ο Κοστιάντιν Καρτάβτσεφ, ο Ντόναλντ Τραμπ απευθύνεται στον Ουκρανό βετεράνο, ευχαριστώντας τον για το δώρο του, ένα «πάτερ», δηλαδή ένα μπαστούνι που επιτρέπει ελαφριά χτυπήματα, προκειμένου να μπει η μπάλα στην τρύπα.

«Είναι φανταστικό. Κατασκευάστηκε με πολλή αγάπη και εσείς μου το προσφέρατε με πολλή αγάπη», λέει ο Αμερικανός πρόεδρος, μέσα από το Οβάλ Γραφείο, κρατώντας το μπαστούνι. «Θα το χρησιμοποιώ κάθε φορά που θα κάνω ένα ελαφρύ χτύπημα. Θα σας σκέφτομαι», διαβεβαίωσε.

«Η χώρα σας είναι μια μεγάλη χώρα. Θα προσπαθήσουμε να την επαναφέρουμε, να τη βοηθήσουμε. Και ο πρόεδρός σας εργάζεται πολύ, πολύ σκληρά για το κάνει αυτό», συμπλήρωσε ο Τραμπ.

Κάτω από το βίντεο, ο σύλλογος έγραψε πως χάραξε στο μπαστούνι την εξής φράση: “Let’s putt peace together!”, ένα λογοπαίγνιο στα αγγλικά που συνδυάζει το να βάλει κανείς μια μπάλα μέσα σε μια τρύπα και «να επιτύχουμε μαζί την ειρήνη».

Αυτή η θερμή ανταλλαγή συμβολίζει μια σημαντική μεταστροφή στις σχέσεις των δύο ηγετών, καθώς τον περασμένο Φεβρουάριο ο Ζελένσκι είχε αποχωρήσει πρόωρα από το Λευκό Οίκο, έπειτα από έντονο καβγά που μεταδόθηκε τηλεοπτικά με τον Τραμπ και τον αντιπρόεδρο των ΗΠΑ, Τζέι Ντι Βανς. Έκτοτε, ο Ζελένσκι έχει κάνει προσπάθειες για αποκατάσταση των σχέσεων, επαινώντας τις πρωτοβουλίες του Τραμπ για την ειρήνη.

Η αγάπη του Τραμπ για το γκολφ

Είναι γνωστή η αγάπη του Αμερικανού προέδρου για το γκολφ. Ο Τραμπ περνάει πολύ χρόνο στα γήπεδα του γκολφ, είτε για προσωπική ευχαρίστηση είτε στα πλαίσια μία διπλωματικής συνάντησης.

Λάτρης της «διπλωματίας του γκολφ», ο Ρεπουμπλικανός ηγέτης έχει υποδεχθεί ομολόγους του σε πολυτελή γήπεδά, στις ΗΠΑ ή αλλού.

Τον Ιούλιο, στο κλαμπ του στο Τέρνμπερι, στη Σκωτία, ο Αμερικανός ηγέτης σύναψε με την πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν μια εμπορική συμφωνία για τις ευρωπαϊκές εξαγωγές, προτού συναντηθεί κατόπιν με τον πρωθυπουργό της Βρετανίας Κιρ Στάρμερ στον ίδιο χώρο.

Πηγή: ΑΠΕ – ΜΠΕ, Guardian