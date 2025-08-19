Τι κρύβει η διγλωσσία της Ευρώπης για την εκεχειρία στην Ουκρανία

Η ΕΕ έχει αφήσει στο περιθώριο τις εκκλήσεις της για «εκεχειρία» στην Ουκρανία και αντ’ αυτού καλεί τη Ρωσία να «σταματήσει την αιματοχυσία», μια μετατόπιση που στοχεύει να τραβήξει την προσοχή του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ, σύμφωνα με το Γαλλικό Πρακτορείο (AFP).

Η εκπρόσωπος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Αριάνα Ποντέστα, δήλωσε στους δημοσιογράφους: «Το μήνυμα για εμάς είναι: σταματήστε την αιματοχυσία. Οτιδήποτε σταματά την αιματοχυσία είναι ευπρόσδεκτο».

Τα σχόλιά της απηχούσαν την επικεφαλής της Κομισιόν, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, η οποία στάθηκε στο πλευρό του Ουκρανού προέδρου Βολοντίμιρ Ζελένσκι στις Βρυξέλλες την Κυριακή. «Το αποτέλεσμα πρέπει να είναι να σταματήσει η αιματοχυσία», είπε. «Αυτό είναι το πιο σημαντικό κομμάτι. Είτε το ονομάσουμε εκεχειρία είτε ειρηνευτική συμφωνία, σταματήστε την αιματοχυσία».

Ευρωπαϊκές πηγές ανέφεραν ότι ο Τραμπ μάλλον βλέπει πλέον αρνητικά τον όρο «εκεχειρία» και η πρόθεση των Ευρωπαίων ήταν να μην θεωρηθεί ότι «ανταγωνίζονται» τον πρόεδρο των ΗΠΑ, ενώ βρίσκονταν σε εξέλιξη σημαντικές διαπραγματεύσεις για την Ουκρανία και την ευρωπαϊκή ασφάλεια.

Οι αναφορές σε εκεχειρία

Ωστόσο, στη σύνοδο κορυφής του Λευκού Οίκου τη Δευτέρα, ορισμένοι Ευρωπαίοι ηγέτες ξεκαθάρισαν ότι οι βασικές τους απαιτήσεις δεν είχαν αλλάξει.

«Δεν μπορώ να φανταστώ ότι η επόμενη συνάντηση θα πραγματοποιηθεί χωρίς κατάπαυση του πυρός, οπότε ας εργαστούμε πάνω σε αυτό και ας προσπαθήσουμε να ασκήσουμε πίεση στη Ρωσία», δήλωσε ο Γερμανός καγκελάριος Φρίντριχ Μερτς.

Ο Γάλλος πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν συνόψισε το ζήτημα λέγοντας ότι είναι αναγκαία «μια εκεχειρία, μια κατάπαυση του πυρός ή τουλάχιστον, να σταματήσει η αιματοχυσία».