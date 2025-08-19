Η Ιαπωνία στο πλευρό της Ουκρανίας – Το Τόκυο θα συμμετάσχει στην παροχή εγγυήσεων ασφαλείας προς το Κίεβο

Ο Πρωθυπουργός της Ιαπωνίας, Σιγκερού Ισίμπα, δήλωσε ότι η χώρα του θα συμμετάσχει στην παροχή εγγυήσεων ασφαλείας προς την Ουκρανία, αλλά δεν αποκάλυψε λεπτομέρειες για το τι ακριβώς θα περιλαμβάνει αυτή η συμμετοχή, σύμφωνα με το πρακτορείο Nippon.

«Θα συζητήσουμε διεξοδικά τι μπορεί και τι πρέπει να κάνει η χώρα μας, συμπεριλαμβανομένων των νομικών και επιχειρησιακών παραμέτρων, και θα διαδραματίσουμε τον κατάλληλο ρόλο», δήλωσε ο Ισίμπα στους δημοσιογράφους την Τρίτη, από το γραφείο του στο Τόκιο.

Ωστόσο, ο Ισίμπα τόνισε ότι η Ιαπωνία «δεν βρίσκεται ακόμη στη φάση όπου μπορούμε να δώσουμε λεπτομέρειες» σχετικά με την υποστήριξη που μπορεί να προσφέρει στην Ουκρανία.

Αν και δεν είναι επίσημο μέλος του ΝΑΤΟ, η Ιαπωνία συνεργάζεται στενά με τη Συμμαχία, και οι δηλώσεις του Ισίμπα αντανακλούν πόσο προετοιμασμένες είναι πολλές δυτικές χώρες να βοηθήσουν στην άμυνα της Ουκρανίας σε περίπτωση νέας ρωσικής επίθεσης, μετά την επίτευξη ειρηνευτικής συμφωνίας για τον τερματισμό της εισβολής της Μόσχας.

Ο Γενικός Γραμματέας του ΝΑΤΟ, Μαρκ Ρούτε, δήλωσε τη Δευτέρα ότι 30 χώρες – συμπεριλαμβανομένης της Ιαπωνίας – εργάζονται πάνω σε ένα πλαίσιο ενίσχυσης της ασφάλειας της Ουκρανίας, μετά από κατάπαυση του πυρός ή μια πλήρη ειρηνευτική συμφωνία μεταξύ Κιέβου και Μόσχας.