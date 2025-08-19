Η Βαρσοβία απειλεί το Κίεβο με διακοπή ηλεκτροδότησης μετά από ουκρανικές επιθέσεις που απείλησαν να διακόψουν τις ρωσικές εισαγωγές πετρελαίου

Η Ουγγαρία απείλησε τη Δευτέρα να διακόψει την παροχή ηλεκτρικής ενέργειας στην Ουκρανία, καθώς κλιμακώνεται η διπλωματική διαμάχη για τις ζημιές στον αγωγό «Druzhba».

Η νέα λεκτική σύγκρουση ξέσπασε την περασμένη εβδομάδα, μετά από επίθεση ουκρανικού drone που προκάλεσε ζημιές σε βασικό σταθμό διανομής του πετρελαιαγωγού «Druzhba» στην περιφέρεια Μπριάνσκ της Ρωσίας, με αποτέλεσμα την προσωρινή διακοπή της ροής πετρελαίου προς την Ουγγαρία και τη Σλοβακία.

Η Ουκρανία πραγματοποίησε δεύτερη επίθεση στον αγωγό τη Δευτέρα, στοχεύοντας αυτή τη φορά τον σταθμό άντλησης πετρελαίου «Nikolskoye», στην περιφέρεια Ταμπόφ της Ρωσίας.

Τι ανέφερε ο Ούγγρος ΥΠΕΞ

Ο Υπουργός Εξωτερικών της Ουγγαρίας, Πέτερ Σιγιάρτο, επέκρινε τις ουκρανικές αρχές για τις επιθέσεις στον αγωγό, χαρακτηρίζοντάς τις «σκανδαλώδεις και απαράδεκτες» και γράφοντας ότι «όποιος επιτίθεται στην ενεργειακή μας ασφάλεια, στην ουσία επιτίθεται στην κυριαρχία μας».

Ukraine has once again attacked the oil pipeline leading to Hungary, cutting off supplies. This latest strike against our energy security is outrageous and unacceptable! Russian Deputy Energy Minister Pavel Sorokin informed me that experts are working to restore the transformer… — Péter Szijjártó (@FM_Szijjarto) August 18, 2025

Ο πετρελαιαγωγός Druzhba μεταφέρει πετρέλαιο από τη Ρωσία στην Κεντρική Ευρώπη μέσω Ουκρανίας και Λευκορωσίας. Η Ουγγαρία και η Σλοβακία είναι τα μόνα κράτη μέλη της ΕΕ που εξακολουθούν να λαμβάνουν μεγάλες ποσότητες ρωσικού πετρελαίου μέσω αγωγών, έχοντας εξασφαλίσει εξαιρέσεις από τις ευρωπαϊκές κυρώσεις που στοχεύουν τις ρωσικές εξαγωγές πετρελαίου.

Ο Σιγιάρτο δήλωσε ότι ο Ρώσος υπουργός Ενέργειας τον ενημέρωσε πως ειδικοί εργάζονται για την αποκατάσταση του σταθμού Nikolskoye, αλλά δεν είναι ακόμη σαφές πότε θα μπορέσει να ξαναρχίσει η μεταφορά. Κατηγόρησε επίσης την Ουκρανία ότι προσπαθεί να εμπλέξει την Ουγγαρία στον πόλεμο.

Πώς απαντά η Ουκρανία

Ο Ουκρανός Υπουργός Εξωτερικών, Αντρίι Συμπίχα, απάντησε στον Σιγιάρτο υπενθυμίζοντας του ότι η Ρωσία είναι αυτή που ξεκίνησε τον πόλεμο και αρνείται να τον τερματίσει, ενώ κατηγόρησε τη Βουδαπέστη ότι κάνει ελάχιστα για να μειώσει την ενεργειακή της εξάρτηση από τη Ρωσία.

«Μπορείτε πλέον να στείλετε τα παράπονα και τις απειλές σας στους φίλους σας στη Μόσχα», έγραψε ο Συμπίχα.

Peter, it is Russia, not Ukraine, who began this war and refuses to end it. Hungary has been told for years that Moscow is an unreliable partner. Despite this, Hungary has made every effort to maintain its reliance on Russia. Even after the full-scale war began. You can now send… https://t.co/yvMq8slTG0 — Andrii Sybiha (@andrii_sybiha) August 18, 2025

Επανήλθε με αυστηρότερο τόνο ο Ούγγρος

Ο Σιγιάρτο επανήλθε με ακόμη πιο αυστηρή ρητορική κατά της Ουκρανίας, προσθέτοντας:

«Υπενθύμιση προς τους Ουκρανούς υπεύθυνους λήψης αποφάσεων: το ρεύμα από την Ουγγαρία παίζει ζωτικό ρόλο για την τροφοδοσία της χώρας σας…»

After I exposed the Ukrainian attack which cut off Hungary’s oil supply, Ukraine’s FM @andrii_sybiha lashed out at me, saying I should complain to Russia. He seems to have missed the facts. Fact 1: Russia has supplied oil to Hungary for decades via the Druzhba pipeline. This is… — Péter Szijjártó (@FM_Szijjarto) August 18, 2025

Όρμπαν: «Θα μπορούσαμε να προκαλέσουμε την κατάρρευση της Ουκρανίας»

Δεν είναι η πρώτη φορά που η Ουγγαρία απειλεί με κάτι τέτοιο. Ο πρωθυπουργός Βίκτορ Όρμπαν δήλωσε σε συνέντευξή του σε podcast την προηγούμενη εβδομάδα:

«Θα μπορούσαμε να προκαλέσουμε την κατάρρευση της Ουκρανίας μέσα σε μία ημέρα, σε μία ημέρα – αλλά αυτό δεν είναι προς το συμφέρον μας».

«Αν συμβεί ένα “ατύχημα”, πέσουν μερικές κολόνες, σπάσουν μερικά καλώδια, τότε η Ουκρανία θα σταματήσει να λειτουργεί», πρόσθεσε.

Σύμφωνα με στοιχεία της ουγγρικής κυβέρνησης, η Ουκρανία εισήγαγε 2,14 τεραβατώρες ηλεκτρικής ενέργειας από την Ουγγαρία το 2024, ποσότητα που αντιστοιχεί σε περίπου 40% των συνολικών της αναγκών.

Όσον αφορά το φυσικό αέριο, πάνω από το 50% των εισαγωγών της Ουκρανίας γίνεται μέσω της Ουγγαρίας — 1,65 δισεκατομμύρια κυβικά μέτρα μόνο μέσα στο 2025 μέχρι τώρα.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δήλωσε την Τρίτη ότι βρίσκεται σε επαφή με την Ουγγαρία και τη Σλοβακία σχετικά με το θέμα.

«Δεν έχουμε ξεκάθαρες πληροφορίες για το ποιος επιτέθηκε στη διασύνδεση, ωστόσο τονίζουμε τη σημασία της διατήρησης της ενεργειακής ασφάλειας. Το σημαντικό είναι ότι η διακοπή δεν επηρεάζει την ασφάλεια εφοδιασμού, που αποτελεί πάντα προτεραιότητα για την Ευρωπαϊκή Επιτροπή», ανέφερε εκπρόσωπος της Κομισιόν.

Με πληροφορίες από Euronews