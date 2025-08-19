Logo Image

Αxios: Ο Ρούμπιο επικεφαλής της κοινής επιτροπής για τις εγγυήσεις ασφαλείας στην Ουκρανία

Στην τελική ευθεία για την επιτροπή

Στο τελικό στάδιο συγκρότησης φέρεται να είναι η κοινή επιτροπή ΗΠΑ, Ευρώπης και Κιέβου, η οποία θα συντάξει την πρόταση για τις εγγυήσεις ασφαλείας που θα εφαρμοστούν στην Ουκρανία σε περίπτωση που οι ειρηνευτικές προσπάθειες τελεσφορήσουν.

Επικεφαλής της επιτροπής, σύμφωνα με πληροφορίες που μεταδίδει ο ιστότοπος Axios, θα είναι ο Αμερικανός ΥΠΕΞ, Μάρκο Ρούμπιο.

Στην επιτροπή θα συμμετάσχουν αξιωματούχοι από τον τομέα ασφαλείας τόσο της Ουκρανίας όσο και της Ευρώπης.

Ουκρανός αξιωματούχος δηλώνει μάλιστα ότι: «Τις επόμενες ημέρες όλοι θα εργάζονται από την ανατολή μέχρι το δύση για τις εγγυήσεις ασφαλείας. Ίσως μέχρι το τέλος της εβδομάδας να έχουμε κάποια σαφή αρχιτεκτονική».

  • Μείνετε συντονισμένοι στο liveblog της Ναυτεμπορικής

