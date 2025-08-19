Logo Image

Φιντάν – Ρούμπιο συζήτησαν πιθανά βήματα για τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία

Κόσμος

Φιντάν – Ρούμπιο συζήτησαν πιθανά βήματα για τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία

EPA/NECATI SAVAS

Τι αναφέρουν πηγές του τουρκικού ΥΠΕΞ

Ο Τούρκος υπουργός Εξωτερικών Χακάν Φιντάν και ο υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ Μάρκο Ρούμπιο συζήτησαν πιθανά βήματα για τον τερματισμό του πολέμου Ρωσίας-Ουκρανίας σε τηλεφωνική επικοινωνία που είχαν την Τρίτη, σύμφωνα με πηγή του τουρκικού υπουργείου Εξωτερικών.

Η πηγή ανέφερε ότι οι δύο πλευρές συζήτησαν επίσης τα αποτελέσματα των συνομιλιών μεταξύ των προέδρων των ΗΠΑ και της Ρωσίας στην Αλάσκα και μιας συνάντησης στην Ουάσινγκτον στην οποία συμμετείχαν Ευρωπαίοι ηγέτες, η Ουκρανία και οι Ηνωμένες Πολιτείες.

Οι Φιντάν και Ρούμπιο συζήτησαν επίσης τις προσπάθειες κατάπαυσης του πυρός στη Γάζα και την τελευταία κατάσταση στη Συρία, ανέφερε η πηγή, προσθέτοντας ότι ο Φιντάν ζήτησε άμεση εκεχειρία στη Γάζα και απρόσκοπτη πρόσβαση στην ανθρωπιστική βοήθεια.

Ακολουθήστε μας στο Messenger και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις!
Ακολουθήστε μας στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις!
Κάντε λήψη της εφαρμογής της «Ν» στο App Store!
android Κάντε λήψη της εφαρμογής της «Ν» στο Google Play!
Ακολουθήστε μας στο επίσημο κανάλι της «Ν» στο Viber
Ακολουθήστε μας στο επίσημο κανάλι της «Ν» στο Youtube