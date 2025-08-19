Φιντάν – Ρούμπιο συζήτησαν πιθανά βήματα για τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία

Ο Τούρκος υπουργός Εξωτερικών Χακάν Φιντάν και ο υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ Μάρκο Ρούμπιο συζήτησαν πιθανά βήματα για τον τερματισμό του πολέμου Ρωσίας-Ουκρανίας σε τηλεφωνική επικοινωνία που είχαν την Τρίτη, σύμφωνα με πηγή του τουρκικού υπουργείου Εξωτερικών.

Η πηγή ανέφερε ότι οι δύο πλευρές συζήτησαν επίσης τα αποτελέσματα των συνομιλιών μεταξύ των προέδρων των ΗΠΑ και της Ρωσίας στην Αλάσκα και μιας συνάντησης στην Ουάσινγκτον στην οποία συμμετείχαν Ευρωπαίοι ηγέτες, η Ουκρανία και οι Ηνωμένες Πολιτείες.

Οι Φιντάν και Ρούμπιο συζήτησαν επίσης τις προσπάθειες κατάπαυσης του πυρός στη Γάζα και την τελευταία κατάσταση στη Συρία, ανέφερε η πηγή, προσθέτοντας ότι ο Φιντάν ζήτησε άμεση εκεχειρία στη Γάζα και απρόσκοπτη πρόσβαση στην ανθρωπιστική βοήθεια.