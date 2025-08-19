Τραμπ: Ξανά, ευθύνες στην Ουκρανία για την έναρξη του πολέμου – «Δεν τα βάζεις με μια χώρα που είναι δέκα φορές μεγαλύτερη από σένα»

Τις ευθύνες στην Ουκρανία, για την έναρξη του πολέμου έριξε για άλλη μία φορά ο Τραμπ, με δηλώσεις τους στο FoxNnews.

«Είναι ένας πόλεμος που δεν έπρεπε να ξεκινήσει. Δεν το κάνεις αυτό. Δεν τα βάζεις με μια χώρα που είναι δέκα φορές μεγαλύτερη από σένα», είπε ο Αμερικανός πρόεδρος.

Ο Τραμπ αναφέρθηκε επίσης στο Ντονμπάς, ένα από τα ουκρανικά εδάφη για τα οποία γίνονται συζητήσεις να δοθουν στη Ρωσία, χωρίς ωστόσο να δώσει λεπτομέρειες σχετικά με τις τελευταίες απαιτήσεις του Ρώσου προέδρου Βλαντιμίρ Πούτιν, λέγοντας ότι τέτοιες συζητήσεις είναι θέμα του Ρώσου ηγέτη και του Ουκρανού προέδρου Βολοντίμιρ Ζελένσκι.

«Τώρα μιλάνε για το Ντονμπάς, αλλά το Ντονμπάς αυτή τη στιγμή, όπως γνωρίζετε, ελέγχεται κατά 79% από τη Ρωσία. Οπότε [οι Ουκρανοι] καταλαβαίνουν τι σημαίνει αυτό», πρόσθεσε.