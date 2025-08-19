Ποιες εγγυήσεις ασφαλείας είναι στο «τραπέζι» για την Ουκρανία

Ευρωπαίοι ηγέτες πραγματοποίησαν τηλεδιάσκεψη για να συζητήσουν ποιες εγγυήσεις ασφαλείας θα μπορούσαν να δώσουν στην Ουκρανία, σε περίπτωση ειρηνευτικής συμφωνίας με τη Ρωσία. Η συζήτηση ακολούθησε τη – μοναδική στο είδος της – συνάντηση της Δευτέρας στον Λευκό Οίκο, την οποία φιλοξένησε ο Ντόναλντ Τραμπ.

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ συναντήθηκε με τον Βολοντίμιρ Ζελένσκι και είχε συνομιλίες με τους ηγέτες του Ηνωμένου Βασιλείου, της Γερμανίας, της Γαλλίας, της Ιταλίας, της Φινλανδίας, της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του ΝΑΤΟ.

Το κύριο θέμα ήταν πώς μπορεί να τερματιστεί ο πόλεμος στην Ουκρανία – ο μεγαλύτερος στην Ευρώπη από το 1945 – και πώς θα μπορέσει η Ευρώπη να αποτρέψει μια μελλοντική ρωσική επίθεση.

Ποιες εγγυήσεις ασφαλείας ενδέχεται να λάβει η Ουκρανία;

Ο Ζελένσκι δήλωσε πως οι λεπτομέρειες θα καθοριστούν και θα «τυποποιηθούν εγγράφως» μέσα σε μία έως δέκα ημέρες. Περίπου 30 χώρες – η λεγόμενη «συμμαχία των προθύμων» – ενδέχεται να συμμετάσχουν, με κάποια συνδρομή από τις ΗΠΑ, αν και το τι ακριβώς σημαίνει αυτό παραμένει ασαφές.

Μία από τις μορφές υποστήριξης μπορεί να είναι η «πρισούτνιστ» (ουκρανική λέξη για την «παρουσία»), δηλαδή φυσική παρουσία στρατευμάτων. Άλλες μορφές υποστήριξης περιλαμβάνουν παροχή πληροφοριών, εγγυήσεις αεράμυνας και προστασία στη Μαύρη Θάλασσα, ή ακόμη και απλή οικονομική ενίσχυση.

Το κρίσιμο ερώτημα είναι ποιες ευρωπαϊκές κυβερνήσεις είναι διατεθειμένες να συμμετάσχουν σε ειρηνευτική αποστολή εντός της Ουκρανίας. Το Ηνωμένο Βασίλειο και η Γαλλία έχουν εκφράσει προθυμία να στείλουν στρατεύματα ως μέρος μιας «δύναμης διαβεβαίωσης». Ο πρόεδρος της Γαλλίας, Εμανουέλ Μακρόν, επιβεβαίωσε: «Πρέπει να βοηθήσουμε την Ουκρανία επί του εδάφους». Η Γερμανία είναι πιο επιφυλακτική.

Πολλές λεπτομέρειες δεν έχουν ακόμα διευκρινιστεί: Θα σταθμεύσουν δυτικές δυνάμεις κατά μήκος της γραμμής κατάπαυσης του πυρός ή θα περιοριστούν σε ρόλο εκπαίδευσης σε πόλεις όπως το Κίεβο και το Λβιβ; Ποιοι θα είναι οι κανόνες εμπλοκής αν δεχθούν ρωσικά πυρά;

Πώς μπορεί να συμβάλουν οι ΗΠΑ;

Ο Τραμπ έχει υποσχεθεί να συντονίσει μια ειρηνευτική αποστολή στην Ουκρανία με ευρωπαϊκή ηγεσία. «Όσον αφορά την ασφάλεια, θα υπάρξει σημαντική βοήθεια», δήλωσε τη Δευτέρα, καθισμένος δίπλα στον Ζελένσκι στο Οβάλ Γραφείο. Ξεκαθάρισε ότι οι ευρωπαϊκές χώρες θα επωμιστούν το μεγαλύτερο βάρος. «Αυτοί είναι η πρώτη γραμμή άμυνας γιατί είναι εκεί. Αλλά θα τους βοηθήσουμε», είπε.

Η Ουκρανία επιθυμεί να αγοράσει όπλα αξίας 90 δισεκατομμυρίων δολαρίων από τις ΗΠΑ και δηλώνει ότι αυτά θα μπορούσαν να αποτελέσουν μέρος των εγγυήσεων ασφαλείας. Ωστόσο, ο Τραμπ παραμένει αόριστος ως προς την έκταση της συνεισφοράς των ΗΠΑ. Έχει αποκλείσει την ένταξη της Ουκρανίας στο ΝΑΤΟ, κάτι που το Κίεβο θεωρεί ως την καλύτερη αποτροπή απέναντι σε μελλοντική επίθεση από τη Ρωσία.

Φαίνεται επίσης απίθανο να σταλούν Αμερικανοί στρατιώτες ως μέρος ειρηνευτικής αποστολής. Μια πιο ρεαλιστική επιλογή θα ήταν το Πεντάγωνο να παρέχει λογιστική υποστήριξη για το προτεινόμενο σχέδιο «ασπίδας ουρανού» – μια ζώνη αεροπορικής προστασίας στα δυτικά και κεντρικά της Ουκρανίας, συμπεριλαμβανομένης της πρωτεύουσας Κιέβου, η οποία θα επιτηρείται από ευρωπαϊκά μαχητικά αεροσκάφη.

Τι λέει η Ρωσία;

Σύμφωνα με τον Τραμπ, ο Βλαντιμίρ Πούτιν συμφώνησε κατά τη διάρκεια της συνάντησής τους στην Αλάσκα ότι η Ουκρανία χρειάζεται εγγυήσεις ασφαλείας. Ο ειδικός απεσταλμένος του Τραμπ, Στιβ Γουίτκοφ, δήλωσε ότι οι εγγυήσεις αυτές θα είναι εκτός του ΝΑΤΟ, αλλά θα έχουν ισοδύναμη ισχύ με το άρθρο 5 του ΝΑΤΟ (όπου η επίθεση σε ένα μέλος θεωρείται επίθεση σε όλα).

Ωστόσο, η Ρωσία φαίνεται να έχει διαφορετική αντίληψη. Το Κρεμλίνο δηλώνει κατηγορηματικά αντίθετο στην παρουσία δυτικών στρατευμάτων στην Ουκρανία και είναι απίθανο να αποδεχθεί ειρηνευτική δύναμη ως μέρος οποιασδήποτε συμφωνίας.

Οι στόχοι του Πούτιν παραμένουν αμετάβλητοι και βασίζονται σε ρητορική περί «υπαρξιακής ασφάλειας» της Ρωσίας. Ζητά ολόκληρες τις περιοχές Ντονέτσκ και Λουχάνσκ, συμπεριλαμβανομένων των εδαφών που δεν έχει καταφέρει να καταλάβει από το 2014. Επίσης, απαιτεί τον «αφοπλισμό και αποναζιστικοποίηση» της Ουκρανίας – δηλαδή σοβαρούς περιορισμούς στις ουκρανικές ένοπλες δυνάμεις και απομάκρυνση του Ζελένσκι από την εξουσία.

Παρά τις έντονες διπλωματικές κινήσεις των τελευταίων ημερών, η ρωσική στάση δεν έχει μεταβληθεί. Ο Πούτιν δεν έχει δείξει σημάδια σεβασμού προς την κυριαρχία της Ουκρανίας ούτε πρόθεση για τερματισμό του πολέμου. Ενώ οι ρωσικοί βομβαρδισμοί συνεχίζονται, η συζήτηση για εγγυήσεις ασφαλείας φαίνεται άτοπη.

Τι μας διδάσκει η ιστορία;

Το σκηνικό αυτό δεν είναι νέο. Το 1994, η Ουκρανία συμφώνησε να εγκαταλείψει τα πυρηνικά της όπλα με αντάλλαγμα διεθνείς εγγυήσεις ασφαλείας. Σύμφωνα με το Μνημόνιο της Βουδαπέστης, οι ΗΠΑ, η Ρωσία, το Ηνωμένο Βασίλειο, η Κίνα και η Γαλλία υποσχέθηκαν να διασφαλίσουν την εδαφική ακεραιότητα και την πολιτική ανεξαρτησία της Ουκρανίας και να απέχουν από την απειλή ή χρήση βίας.

Τότε, πολλοί Ουκρανοί πολιτικοί πίστευαν ότι η εγκατάλειψη των πυρηνικών τους όπλων θα άφηνε τη χώρα ευάλωτη σε ρωσική επίθεση. Η κυβέρνηση Κλίντον επέμενε. Το 1997, ο Ρώσος πρόεδρος Μπορίς Γέλτσιν υπέγραψε σύμφωνο φιλίας με τον Ουκρανό ομόλογό του, Λεονίντ Κούτσμα. Η Ρωσία αναγνώρισε τα σύνορα της Ουκρανίας. Ως μέρος της συμφωνίας, το Κίεβο παραχώρησε το μεγαλύτερο μέρος του στόλου του στη Μόσχα και μίσθωσε το λιμάνι της Σεβαστούπολης για 20 χρόνια.

Καμία από αυτές τις συμφωνίες δεν απέτρεψε την επιθετικότητα της Ρωσίας. Το 2014, το Κρεμλίνο χρησιμοποίησε τα στρατεύματά του στην Κριμαία για να καταλάβει και να προσαρτήσει την περιοχή. Ο Πούτιν πλέον δηλώνει ότι «ολόκληρη η Ουκρανία είναι ιστορικά ρωσική».

Η εμπειρία της Ουκρανίας από προδομένες υποσχέσεις – και τα γεγονότα του τέλους του 20ού αιώνα – δείχνει ότι αυτή τη φορά θα απαιτήσει πολύ ισχυρότερες και πιο δεσμευτικές εγγυήσεις.

