Λαβρόφ για το πουλόβερ με τα αρχικά της ΕΣΣΔ: «Άρεσε στον Ρούμπιο. Κανένα μήνυμα αυτοκρατορικής λογικής»

Δηλώσεις, για την μπλούζα με τα αρχικα «CCCP» ( Ένωση Σοβιετικών Σοσιαλιστικών Δημοκρατιών) , με το οποίο εμφανίστηκε στην συνάντηση Πούτιν- Τραμπ στην Αλάσκα, έκανε ο Λαβρόφ, λέγοντας πως όχι μόνο η αμερικανική αντιπροσωπεία στην Αλάσκα αντέδρασε στην επιλογή του ενδύματος χωρίς «υστερίες» αλλά και ότι ο Ρούμπιο του είπε ότι του άρεσε το πουλόβερ.

Ο Λαβρόφ προκάλεσε αίσθηση την περασμένη εβδομάδα όταν έφτασε στην συνάντηση της Αλάσκας, φορώντας ένα πουλόβερ όπου αναγράφονταν τα αρχικά της Σοβιετικής Ένωσης.

Δημοσιογράφοι που υποστηρίζουν το Κρεμλίνο ενθουσιάστηκαν με την ενδυμασία του Λαβρόφ, σχολιάζοντας ότι ήθελε να θυμίσει την εποχή της «αυτοκρατορικής» Ρωσίας κατά τη διάρκεια του Ψυχρού Πολέμου.

Η Όλγα Σκαμπέεβα, παρουσιάστρια της κρατικής τηλεόρασης, μοιράστηκε τη φωτογραφία του πουλόβερ του Λαβρόφ γράφοντας: «Το πουλόβερ! ΕΣΣΔ! Το καλύτερο!!»

Πάντως, μιλώντας την Τρίτη, ο Λαβρόφ υποβάθμισε τους συμβολισμούς.

«Δεν νομίζω ότι υπάρχει κανένα μήνυμαιμπεριαλισμός, καμία προσπάθεια αναβίωσης της αυτοκρατορικής λογικής, όπως αρέσει να λένε ορισμένοι στη Δύση. Δεν μιλάμε για κάτι τέτοιο», δήλωσε ο Λαβρόφ.

«Μιλάμε για το γεγονός ότι υπάρχει μια ιστορία και αυτή η ιστορία πρέπει να διαφυλαχθεί, ακόμη και με μια δόση ελαφρού χιούμορ, αν θέλετε», πρόσθεσε.