Φίτσο: Η Ουκρανία δεν μπορεί να ενταχθεί στο ΝΑΤΟ – Πρέπει να είναι ανοιχτή σε συζητήσεις για εδαφικές αλλαγές

Σε ένα τρίλεπτο βίντεο που ανάρτησε στους λογαριασμούς του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, το οποίο ηχογραφήθηκε μετά τη συμμετοχή του στη συνεδρίαση του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου για την Ουκρανία, ο πρωθυπουργός της Σλοβακίας, Ρόμπερτ Φίτσο, επέμεινε ότι «η πρώτη βασική προϋπόθεση για τον τερματισμό της σύγκρουσης είναι η κατανόηση πως η Ουκρανία δεν μπορεί να γίνει μέλος του ΝΑΤΟ».

Σημείωσε ότι έχει εκφράσει ξανά αυτή την άποψη και έχει δεχτεί σφοδρή κριτική.

Πρόσθεσε: «Εξίσου σημαντική είναι η ρεαλιστική κατανόηση ότι χωρίς συζήτηση για εδαφικές αλλαγές στην Ουκρανία, δεν μπορεί να υπάρξει πρόοδος».

Εξέφρασε επίσης την απογοήτευσή του που η ΕΕ «έπρεπε να περιμένει τον Ντόναλντ Τραμπ για να μας δείξει τον δρόμο προς την ειρήνη», χαρακτηρίζοντας την πρωτοβουλία του Αμερικανού προέδρου ως «τεράστια προσωπική επιτυχία».

«Όχι» σε ευρωπαϊκές δαπάνες για εξοπλισμούς για την Ουκρανία

Ο Φίτσο απέρριψε επίσης την πρόταση να συμμετάσχουν οι χώρες της ΕΕ στην αγορά στρατιωτικού εξοπλισμού ύψους 100 δισ. ευρώ για την Ουκρανία, λέγοντας ότι κάτι τέτοιο ακούγεται «σαν κακόγουστο αστείο».

Δήλωσε ότι δεν μπορεί να φανταστεί ένα σενάριο στο οποίο η Σλοβακία θα ξοδέψει χρήματα για να αγοράσει αμερικανικά όπλα και να τα στείλει δωρεάν στην Ουκρανία.

Όπως αναμενόταν, είναι επίσης «σκεπτικιστής» σχετικά με την ιδέα επιβολής περαιτέρω κυρώσεων κατά της Ρωσίας.

Ωστόσο, δήλωσε ότι ελπίζει σε ειρήνη «το συντομότερο δυνατόν» και είναι έτοιμος να στηρίξει τις φιλοδοξίες της Ουκρανίας για ένταξη στην Ευρωπαϊκή Ένωση.

Με πληροφορίες από Guardian