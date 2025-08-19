Logo Image

Le Figaro: Ο Πούτιν πρότεινε συνάντηση με τον Ζελένσκι στη Μόσχα

Κόσμος

Le Figaro: Ο Πούτιν πρότεινε συνάντηση με τον Ζελένσκι στη Μόσχα

Sputnik/Vyacheslav Prokofyev/Pool via REUTERS

Στη Μόσχα θέλει να δει τον Ζελένσκι ο Πούτιν

Ο Ρώσος πρόεδρος, Βλαντίμιρ Πούτιν πρότεινε να συναντήσει τον Βολοντίμιρ Ζελένσκι στη Μόσχα, κατά τη διάρκεια της τηλεφωνικής συνομιλίας του με τον Τραμπ, σύμφωνα με τη Le Figarο.

Ο Ρώσος πρόεδρος είχε τηλεφωνική συνομιλία με τον Αμερικανό ομόλογό του και φαίνεται να πρότεινε να μεταβεί ο Ουκρανός πρόεδρος στη Μόσχα για συνάντηση.

Ο Τραμπ μιλώντας στο Fox News ότι χθες τηλεφώνησε στον Πούτιν για να τον ενημερώσει για τη συνάντησή του με τον Ζελένσκι και τη «Συμμαχία των Προθύμων» και ελπίζει ότι η συμπεριφορά του Ρώσου ηγέτη «θα είναι καλή».

«Ο Πούτιν ανέφερε τη Μόσχα» κατά τη διάρκεια της τηλεφωνικής τους συνομιλίας τη Δευτέρα, ανέφερε μια πηγή στο AFP, προσθέτοντας ότι ο Ζελένσκι απάντησε (προφανώς) «όχι».

Ακολουθήστε μας στο Messenger και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις!
Ακολουθήστε μας στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις!
Κάντε λήψη της εφαρμογής της «Ν» στο App Store!
android Κάντε λήψη της εφαρμογής της «Ν» στο Google Play!
Ακολουθήστε μας στο επίσημο κανάλι της «Ν» στο Viber
Ακολουθήστε μας στο επίσημο κανάλι της «Ν» στο Youtube