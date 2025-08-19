Le Figaro: Ο Πούτιν πρότεινε συνάντηση με τον Ζελένσκι στη Μόσχα

Ο Ρώσος πρόεδρος, Βλαντίμιρ Πούτιν πρότεινε να συναντήσει τον Βολοντίμιρ Ζελένσκι στη Μόσχα, κατά τη διάρκεια της τηλεφωνικής συνομιλίας του με τον Τραμπ, σύμφωνα με τη Le Figarο.

Ο Ρώσος πρόεδρος είχε τηλεφωνική συνομιλία με τον Αμερικανό ομόλογό του και φαίνεται να πρότεινε να μεταβεί ο Ουκρανός πρόεδρος στη Μόσχα για συνάντηση.

Ο Τραμπ μιλώντας στο Fox News ότι χθες τηλεφώνησε στον Πούτιν για να τον ενημερώσει για τη συνάντησή του με τον Ζελένσκι και τη «Συμμαχία των Προθύμων» και ελπίζει ότι η συμπεριφορά του Ρώσου ηγέτη «θα είναι καλή».

«Ο Πούτιν ανέφερε τη Μόσχα» κατά τη διάρκεια της τηλεφωνικής τους συνομιλίας τη Δευτέρα, ανέφερε μια πηγή στο AFP, προσθέτοντας ότι ο Ζελένσκι απάντησε (προφανώς) «όχι».