Γάζα: Το Ισραήλ ζητά την απελευθέρωση και των 50 ομήρων

REUTERS/Ammar Awad

Όροι του Ισραήλ για να συμφωνήσει στην πρόταση εκεχειρίας

Το Ισραήλ απαιτεί την απελευθέρωση και των τελευταίων 50 ομήρων που κρατούνται ακόμη στη Λωρίδα της Γάζας από τη Χαμάς, σύμφωνα με το ειδησεογραφικό δίκτυο Kan, καθώς βρίσκονται σε εξέλιξη συνομιλίες για μια συμφωνία που προβλέπει εκεχειρία 60 ημερών και την απελευθέρωση περίπου των μισών ομήρων.

Στην πρόταση αυτή έχει συμφωνήσει η Χαμάς, ενώ αναμένεται η επίσημη απάντηση του Ισραήλ. Οι διαπραγματεύσεις συνεχίζονται με εντατικούς ρυθμούς, χωρίς ακόμη οριστική κατάληξη.

Σημειώνεται πως οι 22 από τους ομήρους είναι ζωντανοί.

Το σχέδιο παρουσιάστηκε από το Κατάρ και την Αίγυπτο, που προσπαθούν να αποτρέψουν μια νέα μεγάλη ισραηλινή επίθεση για την πλήρη κατάληψη της Γάζας. Το Κατάρ δήλωσε ότι το σχέδιο είναι «σχεδόν πανομοιότυπο» με την πρόταση των ΗΠΑ για εκεχειρία 60 ημερών, κατά τη διάρκεια της οποίας θα απελευθερώνονταν οι μισοί από τους 50 ομήρους που κρατούνται στη Γάζα – 20 από τους οποίους πιστεύεται ότι είναι ζωντανοί – και οι δύο πλευρές θα διαπραγματευτούν μια μόνιμη εκεχειρία και την επιστροφή των υπολοίπων.

Τις τελευταίες ημέρες, η ισραηλινή κυβέρνηση δήλωσε ότι δεν θα δεχτεί πλέον μια μερική συμφωνία, αλλά μόνο μια συνολική συμφωνία που θα προβλέπει την απελευθέρωση όλων των ομήρων, όπερ και εγένετο.

Με πληροφορίες από BBC, Al Arabiya

