Γάζα: Το Ισραήλ ζητά την απελευθέρωση και των 50 ομήρων

Το Ισραήλ απαιτεί την απελευθέρωση και των τελευταίων 50 ομήρων που κρατούνται ακόμη στη Λωρίδα της Γάζας από τη Χαμάς, σύμφωνα με το ειδησεογραφικό δίκτυο Kan, καθώς βρίσκονται σε εξέλιξη συνομιλίες για μια συμφωνία που προβλέπει εκεχειρία 60 ημερών και την απελευθέρωση περίπου των μισών ομήρων.

Στην πρόταση αυτή έχει συμφωνήσει η Χαμάς, ενώ αναμένεται η επίσημη απάντηση του Ισραήλ. Οι διαπραγματεύσεις συνεχίζονται με εντατικούς ρυθμούς, χωρίς ακόμη οριστική κατάληξη.

#Israel is demanding the release of all 50 hostages held in #Gaza, Israeli public broadcaster Kan cites the prime minister’s office as saying, as talks on a proposed deal envisaging a 60-day truce and release of half the hostages continue. pic.twitter.com/gT7MaIEO56 — Al Arabiya English (@AlArabiya_Eng) August 19, 2025

Σημειώνεται πως οι 22 από τους ομήρους είναι ζωντανοί.

Το σχέδιο παρουσιάστηκε από το Κατάρ και την Αίγυπτο, που προσπαθούν να αποτρέψουν μια νέα μεγάλη ισραηλινή επίθεση για την πλήρη κατάληψη της Γάζας. Το Κατάρ δήλωσε ότι το σχέδιο είναι «σχεδόν πανομοιότυπο» με την πρόταση των ΗΠΑ για εκεχειρία 60 ημερών, κατά τη διάρκεια της οποίας θα απελευθερώνονταν οι μισοί από τους 50 ομήρους που κρατούνται στη Γάζα – 20 από τους οποίους πιστεύεται ότι είναι ζωντανοί – και οι δύο πλευρές θα διαπραγματευτούν μια μόνιμη εκεχειρία και την επιστροφή των υπολοίπων.

Τις τελευταίες ημέρες, η ισραηλινή κυβέρνηση δήλωσε ότι δεν θα δεχτεί πλέον μια μερική συμφωνία, αλλά μόνο μια συνολική συμφωνία που θα προβλέπει την απελευθέρωση όλων των ομήρων, όπερ και εγένετο.

Με πληροφορίες από BBC, Al Arabiya