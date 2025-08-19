Logo Image

Λονδίνο: Συνάντηση της «Συμμαχίας των Προθύμων» με τις ΗΠΑ προσεχώς για τις εγγυήσεις ασφαλείας

Leon Neal/Pool via REUTERS

Τι ανακοίνωσε το γραφείο του πρωθυπουργού του Ηνωμένου Βασιλείου

Τα επόμενα βήματα σχετικά με τις εγγυήσεις ασφαλείας και οι πιθανές κυρώσεις για να ασκηθεί μεγαλύτερη πίεση στη Ρωσία βρέθηκαν στο επίκεντρο της τηλεδιάσκεψης της «Συμμαχίας των Προθύμων», υπό την προεδρία των Κιρ Στάρμερ και Εμανουέλ Μακρόν.

Σύμφωνα με ανακοίνωση που εξέδωσε το γραφείο του πρωθυπουργού του Ηνωμένου Βασιλείου, οι συμμετέχουσες χώρες συμφώνησαν σε μια συνάντηση ομάδων σχεδιασμού με τους Αμερικανούς ομολόγους τους «τις επόμενες ημέρες για την περαιτέρω ενίσχυση των σχεδίων για την παροχή ισχυρών εγγυήσεων ασφαλείας και την προετοιμασία για την ανάπτυξη μιας δύναμης ασφαλείας σε περίπτωση τερματισμού των εχθροπραξιών».

Οι ηγέτες συζήτησαν επίσης για το «πώς θα μπορούσε να ασκηθεί περαιτέρω πίεση -μεταξύ άλλων μέσω κυρώσεων- στον Πούτιν, μέχρι να δείξει ότι είναι έτοιμος να αναλάβει σοβαρή δράση για να τερματίσει την παράνομη εισβολή του», τονίζεται στην ανακοίνωση του γραφείου του Βρετανού πρωθυπουργού.

