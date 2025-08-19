Λονδίνο: Συνάντηση της «Συμμαχίας των Προθύμων» με τις ΗΠΑ προσεχώς για τις εγγυήσεις ασφαλείας

Τα επόμενα βήματα σχετικά με τις εγγυήσεις ασφαλείας και οι πιθανές κυρώσεις για να ασκηθεί μεγαλύτερη πίεση στη Ρωσία βρέθηκαν στο επίκεντρο της τηλεδιάσκεψης της «Συμμαχίας των Προθύμων», υπό την προεδρία των Κιρ Στάρμερ και Εμανουέλ Μακρόν.

Σύμφωνα με ανακοίνωση που εξέδωσε το γραφείο του πρωθυπουργού του Ηνωμένου Βασιλείου, οι συμμετέχουσες χώρες συμφώνησαν σε μια συνάντηση ομάδων σχεδιασμού με τους Αμερικανούς ομολόγους τους «τις επόμενες ημέρες για την περαιτέρω ενίσχυση των σχεδίων για την παροχή ισχυρών εγγυήσεων ασφαλείας και την προετοιμασία για την ανάπτυξη μιας δύναμης ασφαλείας σε περίπτωση τερματισμού των εχθροπραξιών».

Οι ηγέτες συζήτησαν επίσης για το «πώς θα μπορούσε να ασκηθεί περαιτέρω πίεση -μεταξύ άλλων μέσω κυρώσεων- στον Πούτιν, μέχρι να δείξει ότι είναι έτοιμος να αναλάβει σοβαρή δράση για να τερματίσει την παράνομη εισβολή του», τονίζεται στην ανακοίνωση του γραφείου του Βρετανού πρωθυπουργού.