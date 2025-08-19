Η πρώην Επίτροπος, Μαργκρέτε Βεστάγκερ, έχει τώρα δική της σειρά παπουτσιών

Η Μαργκρέτε Βεστάγκερ είχε μια εξαιρετική θητεία ως Επίτροπος για τον Ανταγωνισμό. Η Δανή πολιτικός που ενέπνευσε την κορυφαία τηλεοπτική σειρά Borgen, και την οποία ο Ντόναλντ Τραμπ είχε περιγράψει ως «η κυρία των φόρων που μισεί πραγματικά τις ΗΠΑ», μετά το πρόστιμο 14 δισ. δολαρίων στην Apple, έχει τώρα δική της σειρά παπουτσιών.

Και όχι μόνο αυτό, φωτογραφήθηκε με αυτά, λανσάροντας ένα παπούτσι που φέρει το όνομά της: το Margrethe Boot από την εταιρεία παπουτσιών Roccamore.

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη roccamore (@roccamore)

Σύμφωνα με την περιγραφή της εταιρείας, το σχέδιο «δημιουργήθηκε ως φόρος τιμής σε αυτήν — και σε όλες τις γυναίκες που αναλαμβάνουν δράση όταν η ευθύνη είναι μεγάλη. Απευθύνεται σε όσες τολμούν να σταθούν στο μάτι του κυκλώνα, να θέσουν νέα ατζέντα και να τα καταφέρουν όλα — με ίσια πλάτη και στυλ».

Αποτελεί μέρος της «Power Collection» της Roccamore. Οι μπότες Vestager διατίθενται σε χρώματα δρυός, μπορντό και μαύρο, και ένα ζευγάρι κοστίζει 3.100 δανικές κορώνες (415 ευρώ). Όχι και λίγα…

Η Βεστάγκερ, 57 ετών, πέρασε μια δεκαετία ως επικεφαλής της αντιμονοπωλιακής αρχής της ΕΕ και πριν από αυτό ήταν αναπληρώτρια πρωθυπουργός και επικεφαλής του Σοσιαλφιλελεύθερου Κόμματος της Δανίας.

Σε μια βιογραφία που δημοσιεύθηκε τον περασμένο Δεκέμβριο, δήλωσε ότι «δεν έχει σχέδια» να υποβάλει υποψηφιότητα για εθνικό αξίωμα στη Δανία.

Προσπάθησε χωρίς επιτυχία να αναλάβει τη διεύθυνση της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων στο τέλος του 2023 και ανέλαβε τα καθήκοντά της ως επίτροπος μετά από μια τρίμηνη εκστρατεία. Το 2017 συμπεριλήφθηκε στη λίστα των 100 πιο επιδραστικών ανθρώπων του κόσμου του περιοδικού Time και σήμερα είναι πρόεδρος του διοικητικού συμβουλίου του Πολυτεχνείου της Δανίας.

Πηγή: Politico