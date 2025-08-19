Τραμπ: Ο Πούτιν ίσως να μην θέλει να κάνει συμφωνία

Ανοιχτό το ενδεχόμενο ο Ρώσος Πρόεδρος Βλαντιμίρ Πούτιν να μην θέλει να κάνει συμφωνία αφήνει τώρα ο Ντόναλντ Τραμπ, που απορρίπτει την εμπλοκή αμερικανών στρατιωτών στην Ουκρανία (boots on thwe ground) ως τμήμα ενός σχεδίου εγγυήσεων ασφαλείας, αλλά δεν αποκλείει αεροπορική κάλυψη.

Σε δηλώσεις του στο Fox News, στον απόηχο των χθεσινών κρίσιμων συναντήσεων στον Λευκό Οίκο, o Αμερικανός πρόεδρος υπεραμύνθηκε αρχκά των καλών σχέσεων που διατηρεί με τον Ρώσο ομόλογό του, λέγοντας ότι αυτές είναι «καλό πράγμα».

Πρόσθεσε δε ότι το χθεσινό τηλεφώνημα που έκανε προς τον Βλαντιμίρ Πούτιν δεν έγινε «μπροστά στους Ευρωπαίους».

«Δεν το έκανα μπροστά τους, σκέφτηκα ότι θα ήταν ασέβεια προς τον Πρόεδρο Πούτιν. Ο Πούτιν δεν θα μιλούσε με τους ανθρώπους από την Ευρώπη», είπε.

“I’m just trying to stop people from being killed.” President Trump assures the nation that no American boots will be on the ground in Ukraine, and why he’s pushing for a deal to be reached sooner rather than later to avoid thousands more perishing in the war. | @foxandfriends pic.twitter.com/SzOPAVmGnJ — Fox News (@FoxNews) August 19, 2025

Αναφερόμενος στις ειρηνευτικές προσπάθειες που βρίσκονται σε εξέλιξη, σημείωσε: «Δεν θέλω να χάσω χρόνο. Θέλω να τελειώσω τον πόλεμο» και παρότι εξέφρασε την ελπίδα του ότι ο Ρώσος Πούτιν θα προχωρήσει στον τερματισμό του πολέμου, παραδέχτηκε ότι είναι πιθανό ο Ρώσος ηγέτης να μην θέλει να κάνει κάνει συμφωνία.

«Δεν νομίζω ότι θα αποτελέσει πρόβλημα, για να είμαι ειλικρινής μαζί σας. Νομίζω ότι ο Πούτιν έχει κουραστεί, Νομίζω ότι όλοι τους έχουν κουραστεί. αλλά ποτέ δεν ξέρεις», δήλωσε ο Τραμπ στην εκπομπή «Fox & Friends».

«Θα καταλάβουμε για τον Πρόεδρο Πούτιν τις επόμενες δύο εβδομάδες… Είναι πιθανό να μην θέλει να κάνει συμφωνία», είπε ο Τραμπ, προειδοποιώντας ότι ο Πούτιν θα αντιμετωπίσει μια «δύσκολη κατάσταση» εάν αυτό δεν συμβεί.

Για τις εγγυήσεις ασφαλείας

Ερωτηθείς για την προοπτική εγγυήσεων ασφαλείας για την Ουκρανία, ο Τραμπ είπε ότι τα ευρωπαϊκά έθνη θα εινμαι αυτά που «θα τις προετοιμάσουν».

«Θέλουν να έχουν στρατεύματα επί τόπου», πρόσθεσε, αναφερόμενος στη Γαλλία, τη Γερμανία και το Ηνωμένο Βασίλειο. «Δεν νομίζω ότι αυτό θα αποτελέσει πρόβλημα».

Αμερικανοί στρατιώτες στην Ουκρανία; Οχι, έχετε τον λόγο μου

Όταν ρωτήθηκε αν μπορεί να δώσει διαβεβαιώσεις ότι δεν θα υπάρχουν αμερικανικές δυνάμεις επί του εδάφους, ο Τραμπ απάντησε «έχετε τη διαβεβαίωσή μου και είμαι πρόεδρος», προσθέτοντας: «Απλώς προσπαθώ να σταματήσω τον θάνατο ανθρώπων».

Κατά τη διάρκεια της εκτενούς τηλεφωνικής συνέντευξης, ο Τραμπ άφησε να εννοηθεί ότι η υποστήριξη των ΗΠΑ στην ασφάλεια της Ουκρανίας θα μπορούσε να λάβει τη μορφή αεροπορικής ισχύος.

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ είπε επίσης ότι πάντα πίστευε ότι η Ουκρανία αποτελούσε ένα «φράγμα» μεταξύ Ρωσίας και Ευρώπης.

Ο Τραμπ λέει ότι είχε μια «πολύ καλή τηλεφωνική συνομιλία» με τον Πούτιν μετά τη χθεσινή του συνάντηση με τον Ζελένσκι και τους Ευρωπαίους ηγέτες.