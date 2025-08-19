Logo Image

Φινλανδία: 30χρονος βουλευτής βρέθηκε νεκρός στο κοινοβούλιο

Κόσμος

Φινλανδία: 30χρονος βουλευτής βρέθηκε νεκρός στο κοινοβούλιο

Φωτ. αρχείου: Lehtikuva/ MARKKU ULANDER via REUTERS

Κατά τις πρώτες πληροφορίες, φέρεται να έβαλε τέλος στη ζωή του

Νεκρός εντός του κοινοβουλίου βρέθηκε ο 30χρονος Φινλανδός βουλευτής Εεμέλι Πέντονεν, σύμφωνα με τοπικά μέσα ενημέρωσης.

Κατά τις πρώτες πληροφορίες, ο 30χρονος, ο οποίος αντιμετώπιζε προβλήματα υγείας πρόσφατα, φέρεται να έβαλε τέλος στη ζωή του.

Σύμφωνα με το Newsweek, το Κέντρο Διοίκησης της Αστυνομίας του Ελσίνκι επιβεβαίωσε στην εφημερίδα Helsingin Sanomat ότι σημειώθηκε ένας θάνατος στο κοινοβούλιο, χωρίς να παράσχει περισσότερες πληροφορίες.

Ο πρωθυπουργός της Φινλανδίας Πέτερι Όρπο εξέφρασε το σοκ και τη θλίψη του για τον θάνατο ενός συναδέλφου του στο κοινοβούλιο, μετέδωσε η Ilta-Sanomat.

