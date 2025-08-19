Τραμπ: Οι θερμές σχέσεις με τον Πούτιν είναι καλό πράγμα – Θέλω να τελειώσω τον πόλεμο

Σε νέες δηλώσεις προχώρησε ο Ντόναλντ Τραμπ στον απόηχο των χθεσινών συναντήσεων στον Λευκό Οίκο.

Μιλώντας στο Fox News, o Αμερικανός πρόεδρος υπεραμύνθηκε των καλών σχέσεων που διατηρεί με τον Ρώσο ομόλογό του, λέγοντας ότι αυτές είναι «καλό πράγμα».

Πρόσθεσε ότι το χθεσινό τηλεφώνημα που έκανε προς τον Βλαντιμίρ Πούτιν δεν έγινε «μπροστά στους Ευρωπαίους».

“I’m just trying to stop people from being killed.” President Trump assures the nation that no American boots will be on the ground in Ukraine, and why he’s pushing for a deal to be reached sooner rather than later to avoid thousands more perishing in the war. | @foxandfriends pic.twitter.com/SzOPAVmGnJ — Fox News (@FoxNews) August 19, 2025

Αναφερόμενος στις ειρηνευτικές προσπάθειες που βρίσκονται σε εξέλιξη, σημείωσε: «Δεν θέλω να χάσω χρόνο. Θέλω να τελειώσω τον πόλεμο».

Ο Τραμπ εξέφρασε την ελπίδα του ότι ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντιμίρ Πούτιν θα προχωρήσει στον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία, αλλά παραδέχτηκε ότι είναι πιθανό ο Ρώσος ηγέτης να μην θέλει να κάνει κάνει συμφωνία.

«Δεν νομίζω ότι θα αποτελέσει πρόβλημα, για να είμαι ειλικρινής μαζί σας. Νομίζω ότι ο Πούτιν το έχει βαρεθεί. Νομίζω ότι όλοι τους έχουν βαρεθεί, αλλά ποτέ δεν ξέρεις», δήλωσε ο Τραμπ στην εκπομπή «Fox & Friends».

«Θα καταλάβουμε για τον Πρόεδρο Πούτιν τις επόμενες δύο εβδομάδες… Είναι πιθανό να μην θέλει να κάνει συμφωνία», είπε ο Τραμπ, προσθέτοντας ότι ο Πούτιν θα αντιμετωπίσει μια «δύσκολη κατάσταση» εάν αυτό δεν συμβεί.