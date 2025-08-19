Logo Image

Τραμπ: Οι θερμές σχέσεις με τον Πούτιν είναι καλό πράγμα – Θέλω να τελειώσω τον πόλεμο

Κόσμος

Τραμπ: Οι θερμές σχέσεις με τον Πούτιν είναι καλό πράγμα – Θέλω να τελειώσω τον πόλεμο

Sputnik/Gavriil Grigorov/Pool via REUTERS

Ο Αμερικανός πρόεδρος υπεραμύνθηκε των καλών σχέσεων που διατηρεί με τον Ρώσο ομόλογό του

Σε νέες δηλώσεις προχώρησε ο Ντόναλντ Τραμπ στον απόηχο των χθεσινών συναντήσεων στον Λευκό Οίκο.

Μιλώντας στο Fox News, o Αμερικανός πρόεδρος υπεραμύνθηκε των καλών σχέσεων που διατηρεί με τον Ρώσο ομόλογό του, λέγοντας ότι αυτές είναι «καλό πράγμα».

Πρόσθεσε ότι το χθεσινό τηλεφώνημα που έκανε προς τον Βλαντιμίρ Πούτιν δεν έγινε «μπροστά στους Ευρωπαίους».   

Αναφερόμενος στις ειρηνευτικές προσπάθειες που βρίσκονται σε εξέλιξη, σημείωσε: «Δεν θέλω να χάσω χρόνο. Θέλω να τελειώσω τον πόλεμο».

Ο Τραμπ εξέφρασε την ελπίδα του ότι ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντιμίρ Πούτιν θα προχωρήσει στον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία, αλλά παραδέχτηκε ότι είναι πιθανό ο Ρώσος ηγέτης να μην θέλει να κάνει κάνει συμφωνία.

«Δεν νομίζω ότι θα αποτελέσει πρόβλημα, για να είμαι ειλικρινής μαζί σας. Νομίζω ότι ο Πούτιν το έχει βαρεθεί. Νομίζω ότι όλοι τους έχουν βαρεθεί, αλλά ποτέ δεν ξέρεις», δήλωσε ο Τραμπ στην εκπομπή «Fox & Friends».

«Θα καταλάβουμε για τον Πρόεδρο Πούτιν τις επόμενες δύο εβδομάδες… Είναι πιθανό να μην θέλει να κάνει συμφωνία», είπε ο Τραμπ, προσθέτοντας ότι ο Πούτιν θα αντιμετωπίσει μια «δύσκολη κατάσταση» εάν αυτό δεν συμβεί.

  • Μείνετε συντονισμένοι στο liveblog της Ναυτεμπορικής

Ακολουθήστε μας στο Messenger και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις!
Ακολουθήστε μας στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις!
Κάντε λήψη της εφαρμογής της «Ν» στο App Store!
android Κάντε λήψη της εφαρμογής της «Ν» στο Google Play!
Ακολουθήστε μας στο επίσημο κανάλι της «Ν» στο Viber
Ακολουθήστε μας στο επίσημο κανάλι της «Ν» στο Youtube