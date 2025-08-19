Logo Image

Ουκρανία: Ξεκίνησε η τηλεδιάσκεψη των Ευρωπαίων ηγετών – Κόστα: Η ΕΕ στο πλευρό του ουκρανικού λαού και του Ζελένσκι

Κόσμος

Ουκρανία: Ξεκίνησε η τηλεδιάσκεψη των Ευρωπαίων ηγετών – Κόστα: Η ΕΕ στο πλευρό του ουκρανικού λαού και του Ζελένσκι

Φωτ. Χ/ @eucopresident

Φον ντερ Λάιεν: Η δουλειά και η συνεργασία συνεχίζονται

Σε εξέλιξη βρίσκεται εδώ και λίγη ώρα η τηλεδιάσκεψη των Ευρωπαίων ηγετών για τις εξελίξεις στην Ουκρανία.

Σε ανάρτησή του, ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Αντόνιο Κόστα ανέφερε ότι η ΕΕ υποστηρίζει σθεναρά τον ουκρανικό λαό και τον πρόεδρο της Ουκρανίας, Βολοντίμιρ Ζελένσκι.

«Η Ουκρανία ήταν — και θα παραμείνει — στην κορυφή της ατζέντας των ηγετών τις επόμενες εβδομάδες και μήνες, καθώς συνεχίζουμε να υποστηρίζουμε τις προσπάθειες για μια δίκαιη και βιώσιμη ειρήνη. Ως πρώτο βήμα, η Ρωσία πρέπει να τερματίσει αμέσως τη βία» πρόσθεσε στην ανάρτησή του.

Φον ντερ Λάιεν: Η δουλειά και η συνεργασία συνεχίζονται

Από την πλευρά της, η πρόεδρος της Κομισιόν Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν επεσήμανε ότι στο επίκεντρο της τηλεδιάσκεψης του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου θα βρεθεί η πρόοδος στις προσπάθειες για ειρήνη στην Ουκρανία.

«Στην Ουάσιγκτον, οι συνομιλίες προχώρησαν σχετικά με ισχυρές εγγυήσεις ασφαλείας για την Ουκρανία, τον τερματισμό της αιματοχυσίας, τις κυρώσεις και την επιστροφή των απαχθέντων παιδιών. Η στενή συνεργασία και η δουλειά μας συνεχίζονται» πρόσθεσε η πρόεδρος της Κομισιόν.

Ακολουθήστε μας στο Messenger και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις!
Ακολουθήστε μας στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις!
Κάντε λήψη της εφαρμογής της «Ν» στο App Store!
android Κάντε λήψη της εφαρμογής της «Ν» στο Google Play!
Ακολουθήστε μας στο επίσημο κανάλι της «Ν» στο Viber
Ακολουθήστε μας στο επίσημο κανάλι της «Ν» στο Youtube